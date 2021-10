Cogito, Ergo Sum

René Descartes, filósofo y matemático francés (1596 – 1650), acuñó la frase: “Je pensé, donc je suis” en su idioma, misma que luego se tradujo en latín “Cogito, ergo sum”, y que en castellano significa “Pienso, luego existo”.

Dicha máxima tiene dos interpretaciones: una filosófica y la otra psicológica, las que intentaremos de resumir en pocas palabras.

En el primer caso Descartes intenta explicar con esa locución, que la única forma de encontrar la verdad es mediante la razón, pues procuraba establecer una verdad evidente mediante un sistema deductivo, sosteniendo que el pensamiento implica siempre incertidumbre.

Recelar de todo, según Descartes, es sólo un proceso metodológico para encontrar una verdad indubitable (que no puede dudarse), por lo tanto es una indecisión metódica y no una postura mental definitiva.

Luego llega a la conclusión de que si no es posible eliminar la duda, por lo menos puede titubear de que piensa que está desconfiando. Por lo tanto “yo pienso” deriva de dos únicas conclusiones: primero que pienso y luego que existo. Racionalismo puro.

La filosofía no es tema que agrade a muchas personas, sin dejar de ser un tema interesante, pero concluiremos que para ciertas personas no existe la verdad absoluta (en especial para la filosofía del materialismo dialéctico), mientras que para otros es aquella verdad nuestra con la cual no hacemos daño a los demás (descontando los prejuicios de gente que todo ve mal); por lo tanto no hay una verdad absoluta en lo que está mal hecho por el hombre, como el asesinato, la violación, robar, odiar, mentir, etc.

En psicología, “Pienso, luego existe” tiene otro matiz y así lo explican en un artículo de Mundo (de) Psicólogos: “El problema de creer en pienso y luego existo (el pensamiento de Descartes), equivale a pensar que la mayor parte de las personas creen que ese método no puede cambiar, es decir, que nuestros pensamientos son automáticos, libres, y por tanto afirmar nosotros así somos nos reducimos a simples espectadores, pero esto no es así.”

“Nuestros pensamientos sí se pueden controlar y modificar, ya sea que nosotros somos quienes los creamos, pues tenemos el control sobre nuestra mente, y si uno aprende a hacerlo se puede cambiar en muchos casos su forma de sentir y comportarse. Sin embargo, para entender esta frase al cien por ciento, antes hay

que desmitificar una segunda creencia: El poder que tienen nuestros pensamientos.”

No pretendemos dar cátedra de filosofía y/o de psicología en esta columna, por lo que en lo sucesivo trataremos temas concretos relativos a la problemática de la vida actual, con la premisa de que somos seres racionales que podemos corregir situaciones que nos atañen, si ponemos en juego nuestra mente y voluntad para superar lo que pudiera inquietarnos.

La experiencia cuenta, a pesar de que exista la duda, siempre y cuando aceptemos escuchar a nuestro interlocutor, sin necesariamente aceptar a plenitud lo que se opina sobre tal o cual tema, ya que al final de cuentas cada quien tiene su propio pensamiento.

Por ahora ¡Es cuanto!

