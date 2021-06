Coahuila trabaja en mantener una sociedad informada en igualdad y no discriminación

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 01 de Junio de 2021.- En el marco del Día de la Lucha contra la Homofobia, Bifobía y Transfobía, la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Estado (DPIPD) continúa compartiendo información relevante y de sensibilización para la ciudadanía coahuilense, a través de programa radiofónico “Tiempo de compartir, un camino hacia la inclusión”.

Patricia Yeverino Mayola, titular de la DPIPD, informó de la importancia de abordar temas que en muchos casos no son comprendidos en su totalidad, resaltando la importancia de crear conciencia entre la ciudadanía para lograr un Coahuila incluyente en todos sus ámbitos.

“Tuvimos la oportunidad de charlar con Adelina González Marín, Directora de Promoción de Cultura y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), que cuenta con la certificación Lego Serious Play (LSP) y es diplomada en Derechos de los Pueblos Indígenas por la CNDH y el Ciesas. Además ha tomado cursos naciones e internacionales en los temas de derechos humanos especializados en pueblos indígenas, género, igualdad y no discriminación”, dijo.

Adelina González mencionó la importancia de conocer, comprender y reflexionar sobre estos temas y construir una posición personal en pro de una sociedad informada, pero sobretodo incluyente, para erradicar la discriminación y reforzar la comprensión de la dignidad humana.

“Con la defensa de los derechos humanos y este en particular de la Igualdad y no discriminación, vamos a contribuir enormemente a un país más sano, más justo, más unido, más seguro e incluso más creativo ante los desafíos”, resaltó.

Para finalizar, Yeverino lanzó la invitación a la audiencia a sintonizar el 104.1 FM en Saltillo, 89.5 en Torreón o bien seguir la transmisión en la página www.uadec.mx/radio/ todos los jueves en punto de las 15:00 horas.

