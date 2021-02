Coahuila promueve el uso correcto de las Redes Sociales entre la Juventud

· ICOJUVE, en coordinación con la Policía Cibernética del Estado, brinda conferencias sobre el uso correcto de las redes sociales

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 09 de Febrero de 2021.- En el marco del Día Internacional del Internet Seguro, que se celebra cada segundo martes de febrero, el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) y la Policía Cibernética del Estado de Coahuila llevaron a cabo una serie de conferencias vía Zoom respecto al “Uso Correcto de las Redes Sociales”, mismas que están dirigidas a docentes, padres de familia y a las y los jóvenes de diversas instituciones educativas.

Azalea Maldonado Wong, titular del ICOJUVE, indicó que en dichas conferencias se abarcan recomendaciones para convertir el internet en un espacio seguro, especialmente para la juventud, así como técnicas para hacer uso de la tecnología de manera responsable, crítica y creativa.

“Sin lugar a dudas el internet se ha transformado en una herramienta indispensable en nuestra vida diaria, por esta razón es importante que las y los jóvenes del estado aprendan estrategias que les permitan hacer uso de esta herramienta de una manera segura”, mencionó Maldonado Wong.

Conrado Zapata Rodríguez, coordinador de Vinculación y Participación Juvenil de ICOJUVE, mencionó que se tuvo una excelente participación por parte de docentes, padre de familia y alumnos de las cinco regiones del estado, en la que pudieron conocer por parte de profesionales de la Policía Cibernética las diferentes recomendaciones sobre el manejo de las redes sociales personales.

“Fue un ejercicio muy enriquecedor para conocer qué subir y qué no subir en las redes sociales, como no revelar las cuentas financieras, el color de carro, placas y domicilio particular, entre otras, así como las recomendaciones a los padres de familia para que estén al pendiente de los contenidos que suben sus hijos y el tiempo que les dedican a las redes sociales”, explicó.

Zapata Rodríguez detalló que las nuevas tecnologías avanzan a un ritmo tan rápido que las leyes intentan adaptarse a ellas y al uso que hace la sociedad actual.

“Las herramientas informáticas ofrecen una serie de ventajas muy útiles, pero también pueden derivar peligros de su uso. Es decir, un uso fraudulento de estas puede generar delitos informáticos, pudiendo provocar daño a otras personas”

El funcionario estatal resaltó que, durante la conferencia virtual, los participantes pudieron conocer las características más importantes de los delitos más comuniones que se presentan como la estafa, la suplantación de la identidad, extorción, hackeo, acoso, el sexting, el grooming y abuso Infantil, entre otros.

El ICOJUVE invita a todas y todos los jóvenes coahuilenses a visitar las redes sociales del ICOJUVE en Facebook (Instituto Coahuilense de la Juventud) y en Instagram (@IcojuveCoahuila), en donde podrán encontrar información adicional respecto a los servicios y actividades disponibles para la juventud en temas de nutrición, psicología, deporte y salud, entre otros.

