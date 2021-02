Clausuran bares y dispersan fiestas por incumplir protocolos sanitarios

· Se clausuró un bar y se levantaron actas en otros dos por incumplir.

· Se amonestaron a seis viviendas particulares, hacían reuniones sin acatar medidas sanitarias.

Torreón, Coahuila a 08 de Febrero de 2021.- Como parte de las acciones de prevención que realiza el municipio para evitar contagios de COVID-19, se anunció que se revisarán todos los comercios implicados en la celebración del 14 de febrero como: florerías, pastelerías, tiendas de regalos y de conveniencia.

“El objetivo es proteger a la población, pedir que los comercios no relajen las medidas sanitarias para evitar contagios, que la ciudadanía nos ayude a mantener a raya al coronavirus no bajando la guardia, no están permitidas las fiestas masivas en viviendas, hacemos un llamado a cuidar la salud de todos”, manifestó el director de Inspección y Verificación, Antonio López González.

La autoridad municipal decidió reforzar las acciones de prevención y vigilancia, ya que este fin de semana se llevó a cabo el Súper Bowl y el día 14 de febrero, son fechas que tradicionalmente congregan personas, sin embargo por motivo de la pandemia, las cosas deben cambiar y apegarse a lo estipulado por el Subcomité de Salud en La Laguna.

En las revisiones realizadas las noches de los pasados días viernes y sábado, así como el domingo por la tarde, se clausuró un bar en la avenida Victoria, en la zona centro, por no respetar los horarios, se levantó un acta en un bar ubicado en la calzada Saltillo 400, por no contar con su refrendo de licencia y también se dejó acta en otro de la calle Leona Vicario, de la zona centro, por no respetar los protocolos sanitarios.

En cuanto a los domicilios particulares, se dispersó una boda en la vía pública a la que asistieron más de 20 personas en la colonia Moderna; se levantó un acta por una reunión con música en vivo en el ejido La Unión y se dejó otra más en una vivienda de la colonia Jardines del Sol, por una reunión con más de 30 asistentes; de igual forma se amonestó al organizador de una reunión por no respetar los protocolos sanitarios en una casa de la colonia Nueva California, así como otras dos en los fraccionamientos Villas San Agustín y Santa Fe, respectivamente.

El titular de Inspección y Verificación, señaló que mantendrán la vigilancia y mañana martes sostendrán una reunión con empresarios dedicados a la venta de flores y pasteles, así como de nuevo con los representantes restauranteros.

“Vamos a hacerles el recordatorio de los protocolos y buscamos que no se den aglomeraciones, no pretendemos que se frene la actividad económica, sólo pedimos que mantengan las medidas que ha dictado el Subcomité de Salud”, declaró Antonio López.

