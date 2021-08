CISE de la UAdeC Convoca a la Presentación del Libro “Metropolitan Economic Development”

Saltillo, Coahuila a 27 de agosto de 2021.- En el marco del Seminario Permanente para celebrar el 25 aniversario de la Maestría en Economía Regional, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas (CISE) de la Universidad Autónoma de Coahuila, convoca a la presentación del libro “Metropolitan economic development. The political economy of urbanization in Mexico”, este próximo 1 de septiembre a las 12:00 horas, a través de Microsoft Teams y por el Facebook Live: @ciseuadec.

Durante el evento, estará presente la autora de la obra, Alejandra Trejo Nieto, egresada de la Maestría en Economía Regional del CISE (1998-2000), quien brindará una visión integral del porqué en México existe una ruptura entre los procesos de desarrollo urbano y de desarrollo económico, y cuáles han sido las expresiones territoriales e institucionales que esta separación ha tenido en el contexto del fenómeno metropolitano.

Trejo Nieto es Doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana; es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel II) de CONACYT y embajadora en México de la Regional Studies Association.

Ha sido consultora para SEDATU, CONEVAL, IMEPLAN-Guadalajara, y UNESCO-México; su agenda de investigación refleja importantes preocupaciones interdisciplinarias sobre los temas de urbanización, desarrollo económico urbano y regional, gobernanza y política.

El libro “Metropolitan economic development. The political economy of urbanization in Mexico”, presentado en enero de 2020, es resultado de un proceso de trabajo desarrollado por la Dra. Trejo en 2018 como investigadora visitante en el Centro de Estudios México-EE. UU. de la Universidad de California, en el Centro Regional de Gestión para la Productividad y la Innovación de Boyacá, Colombia, y en el Centro de Estudios Urbanos de Bruselas de la Vrije Universiteit Brussel.

Los interesados podrán unirse a la conferencia en Microsoft Teams por medio del siguiente enlace: https://tinyurl.com/Seminario1Sept , no se requiere registro previo para el acceso, o bien, a través de la trasmisión en vivo por el Facebook del CISE de la UAdeC: Centro de Investigaciones Socioeconómicas; para más información, enviar correo electrónico a cise@uadec.edu.mx o contactar a los teléfonos: (844) 412 90 29 y (844) 412 11 13.

