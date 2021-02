Circulan rumores de infidelidad de A Rod a JLo, la tercera en discordia habla

(AGENCIAS)

04 de Febrero de 2021.- Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodriguez han demostrado en los poco más de cuatro años que llevan juntos que su relación es muy sólida. Sin embargo, recientemente han surgido diversas especulaciones en torno a una supuesta infidelidad por parte del ex beisbolista.

Varios medios apuntan a que la tercera en discordia en esta relación es Madison LeCroy, conocida por su participación en el reality show Southern Charm.

A pesar de que los rumores son fuertes, tanto JLo como A Rod han optado por guardar silencio y concentrarse en su relación de pareja. Sin embargo, LeCroy no está en el mismo canal que ellos y prefirió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

Durante la entrevista concedida al portal Page Six , Madison negó tajantemente cualquier tipo de relación sentimental con Rodriguez. En su defensa, explicó que nunca se han visto en persona, pues ella y el ex beisbolista únicamente han platicado en algunas ocasiones por teléfono de forma “inocente”.

“Él nunca ha engañado físicamente a su novia conmigo. Con él hablo de forma esporádica, pero no consistente”, explicó la artista para dejar en claro que la relación entre JLo y ARod sigue más fuerte que nunca. «Esa es la verdad, nunca hemos sido físicos… nunca hemos tenido ningún tipo de nada. Solo somos conocidos”.

LeCroy no especificó cuándo ocurrieron las supuestas llamadas, pero sí explicó que los rumores empezaron porque «era como un juego de teléfono descompuesto» en su círculo social y le contó a “la persona equivocada» que había estado en contacto con A Rod. «Todo esto fue hace un año, (pero) hasta ahora salió a la luz”.

«No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía. Definitivamente somos inocentes en esto”, reconoció una angustiada Madison LeCroy a Page Six.

El rumor de una posible infidelidad de Alex Rodriguez a Jennifer Lopez empezó la semana pasada, cuando se transmitió un preview de la séptima temporada de Southern Charm durante el cual, Craig Conover, miembro del elenco del reality, acusaba a Madison de haber engañado a su entonces pareja, Austen Kroll con un «ex jugador de la MLB”. Luego, el conductor Andy Cohen aseguró que ese hombre era muy famoso y que estaba casado.

Para complicar las cosas, el 2 de febrero, Danni Baird, otra de las participantes de Southern Charm, estuvo como invitada en el podcast Reality Life With Kate Casey y durante la entrevista salió el tema de la supuesta infidelidad de Madison a su novio.

La conductora del podcast, Kate Casey, la cuestiono: «Cuando escuchaste que posiblemente era A-Rod, pensaste, ‘¿Dónde estamos en el mundo? ¿Qué está pasando?’”.

Ante la pregunta, Danni respondió: “Meses antes de eso, ella me había dicho que estaban hablando por FaceTime o algo y simplemente lo asumí. Nunca pregunté más sobre eso ni nada por el estilo. Así que simplemente me olvidé de eso. Simplemente no recordé en que él era un jugador de Grandes Ligas”.

¿Qué tiene que decir Alex Rodriguez al respecto? Ni él o JLo se han pronunciado sobre este rumor; sin embargo, a través de un comunicado, una fuente cercana reveló a E! News : «Alex no la conoce y nunca la ha conocido».

