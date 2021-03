Chivas y América, enrachados rumbo al Clásico Nacional

Ciudad de México a 08 de Marzo de 2021.- De cara al Clásico Nacional del próximo domingo, Chivas y América llegan encachados, algo que hace mucho tiempo no se veía, en donde tanto Guadalajara como Águilas llegan, al menos en cuanto a resultados, en un momento aceptable.

Muchos Clásicos se vivieron en las últimas décadas en el que uno de los dos arrastraba la cobija y el otro lucía contemplando el panorama desde los cuernos de la luna.

Si bien Chivas y América no satisfacen enteramente a sus aficionados -especialmente el Rebaño por su estilo de juego-, los dos equipos llegarán a verse las caras el próximo domingo en el Estadio Akron, con una racha de resultados favorables.

«Podríamos estar mejor», dijo Víctor Vucetich, al recordarle la racha de su equipo. La realidad es que Guadalajara no pierde desde el 30 de enero, fecha en que se enfrentó a Bravos de Ciudad Juárez y cayó como local.

Chivas acumula desde entonces, dos victorias y cuatro empates. Suficientes para que los rojiblancos sumen 10 puntos que hoy lo mantienen en la lucha por clasificar.

La racha del América es más corta, pero casi igual de sustanciosa en puntos. Las Águilas acumulan tres victorias en fila, que dan nueve puntos. Uno menos que Chivas en los últimos seis.

En el camino del América se asoma el juego perdido por alineación indebida ante los Rojinegros del Atlas. De no ser por dicho desliz, el cuadro de Coapa ostentaría una racha de seis encuentros ganados en fila y su última derrota se remontaría hasta la Jornada 2 cuando cayó por la mínima diferencia ante Rayados.

Los números afirman que Chivas y América llegarán bien al Clásico, aunque futbolísticamente los dos cuadros son blanco de críticas.

El estilo de Santiago Solari al frente de las Águilas no termina de seducir a toda la nación azulcrema, mientras que con Chivas las críticas se incrementan en intensidad hacia Víctor Manuel Vucetich, por no darle al equipo un sello que refleje mejores resultados y mejor funcionamiento, dado que ante equipos inferiores en calidad de plantilla, no ha podido superarlos.

