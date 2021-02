Chávez Jr. lanza reto a Canelo: ‘Yo me subo al ring en 175 libras y no cobro’

(AGENCIAS) 28 de Febrero de 2021.- El siempre polémico en redes sociales Julio César Chávez Jr. lanzó un reto a Saúl «Canelo» Álvarez después de que el tapatío venciera al turco Avni Yildirim la noche de este sábado.

Chávez Jr. festejó la victoria del Canelo, pero criticó la falta de espectáculo ofrecido pues en tan solo tres rounds el turco no pudo continuar más. Sin perder la oportunidad, lanzó el reto para enfrentarlo en las 175 libras.

«¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor; (contra) un rival sin 2 años sin subirse a un ring. Yo me subo Canelo y no cobro en 175 libras el día que quieras», escribió Jr. en su cuenta de Twitter.

Se espera que la segunda pelea del año para Álvarez sea ante el británico Billy Joe Saunders (30-0, 14 KO’s) en mayo.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet