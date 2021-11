Charlène de Mónaco es ingresada en un centro de salud

(AGENCIAS) 19 de noviembre de 2021.- Apenas el miércoles, el príncipe Alberto de Mónaco revelaba que su esposa ya no estaba en Mónaco a pesar de haber regresado de Sudáfrica 9 días antes luego de pasar más de seis meses convaleciente por una fuerte infección en oídos, nariz y garganta por la que fue intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones.

Aunque muchos esperaban que Charlène retomara su vida familiar y su rol como primera dama del Principado monegasco, el Palacio Real anunció a principios de esta semana que la princesa se retiraría de la vida pública hasta nuevo aviso.

Es ahora que Alberto ha vuelto a conceder una entrevista a People para explicar, esta vez de manera muy directa y honesta, lo que pasa con la salud de la exnadadora de 43 años: al llegar a su hogar “se dio cuenta de que necesitaba ayuda”, dijo el príncipe.

De hecho parece que “estuvo bastante bien en las primeras horas (tras llegar a Mónaco) y luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien» por diferentes factores en los que no entró en detalles Alberto, pero sí comentó que Charlène «estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar».

El soberano, muy consciente de todos los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio que han salido desde hace meses, dijo tajante: “Probablemente voy a decir esto varias veces, pero esto no tiene nada que ver con nuestra relación. Quiero dejar eso muy claro. Estos no son problemas dentro de nuestra relación, no con la relación entre un esposo y una esposa. Es de una naturaleza diferente”.

Sobre cuándo se tomó la decisión de internar a la exnadadora en un centro de salud para tratar su estado físico y mental, Alberto dijo que fue luego de que él regresara de su viaje a Dubai hace unos días, y asegura que fue una decisión tomada en familia junto a los hermanos de Charlène y su cuñada.

Explicó cómo fue la reunión cuando tomaron la decisión: «Ella ya estaba a favor. Lo sabíamos. Solo queríamos que lo confirmara frente a nosotros. Queríamos decirle que la queremos mucho, que estábamos ahí para ella y que el aspecto más importante para ella es su salud. Que no debía preocuparse por nada más. Que todos la queremos, que sus hijos la quieren y que solo queremos lo mejor para ella”.

Además, comentó que de su infección previa “obviamente hubo consecuencias de sus diferentes cirugías y de los procedimientos a los que se sometió en los últimos meses», pero más que nada dijo que aunque “eso ciertamente fue un factor” del cual no quería comentar, lo que es un hecho es que Charlène “estaba sufriendo una fatiga increíble. No había dormido bien en varios días y no estaba comiendo nada bien”.

Con respecto a su estado físico, confirmó que “ha perdido mucho peso, lo que la hace vulnerable a otras posibles dolencias. Un resfriado o una gripe o, que Dios nos ayude, COVID”.

Nuevamente, haciendo mención a toda la clase de rumores que han salido sobre la salud de la princesa, él aclara: “Déjame decirte: esto no es COVID. Y no está relacionado con el cáncer. No es un problema de relación personal. Y si quieres discutir otra especulación, no está relacionado a una cirugía plástica o trabajo facial en absoluto».

Dice que esta vez, debido a que se encuentra más cerca de Mónaco, él y sus hijos la podrán ver, aunque no sabe cuándo ocurrirá: “No puedo darte ningún tipo de marco de tiempo sobre eso. No en los próximos días, ciertamente, pero siempre que obtengamos el visto bueno médico. Ya sabes que este tipo de tratamientos, estos períodos de descanso, suelen ser de varias semanas. No puedo darles ningún período establecido en este momento, ya veremos”.

Alberto fue muy enfático en pedir respeto y privacidad en estos momentos: “Cuando las figuras públicas tienen problemas de salud, merecen privacidad como cualquier otra persona. Yo espero que todo el mundo lo entienda…

Dennos el tiempo que necesitamos, denle el tiempo que necesita para sanar y mejorar y estar de regreso con su familia en Mónaco. Charlène nunca pidió tener estos problemas, pero están ahí, desafortunadamente, y necesitamos espacio y privacidad para abordarlos. Así que les ruego a todos que lo entiendan y que por favor dejen a mi familia en paz durante las próximas semanas».

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet