Centenarios, académicos, artistas, adultos mayores vacunados contra COVID

Ciudad de México a 20 de Febrero de 2021.- La segunda fase del plan de vacunación contra COVID-19 arrancó el lunes pasado en la mayoría de los 333 municipios del país que fueron seleccionados, a los que acudieron algunas celebridades o personajes conocidos a vacunarse.

Hasta el corte del 18 de febrero, se habían aplicado 420,494 dosis de AstraZeneca a adultos mayores, es decir 105,123 por día en promedio, este jueves es cuando se aplicaron más, y 9,565 por hora, considerando que los centros están abiertos de 9 de la mañana a 8 de la noche. La meta es que para mediados de abril, 15.7 millones de personas de más de 60 años tengan la vacuna de COVID.

Los más longevos

María Antonia de 120 años de edad es, hasta el momento, la más longeva adulta mayor en recibir la vacuna de COVID-19. Ella nació en 1900, previo a la Revolución Mexicana, y en Veracruz recibió su dosis de AstraZeneca.

En los hombres, el más longevo ha sido el señor Catarino o Catalino de la Cruz, la Secretaría de Bienestar y el IMSS difieren en el nombre, quien tiene 118 años.

El adulto que nació en 1902 recibió la vacuna en la Unidad 65 del IMSS Bienestar en el municipio de La Yesca, Nayarit. La enfermera Elizabeth del Carmen Delgado Palacios aplicó la inmunización.

El exvocero de Fox

Rubén Aguilar, vocero de la presidencia de Vicente Fox, relató que él y su pareja se inscribieron en la plataforma MiVacuna dos días después de que se abrió el registro y el domingo recibieron el aviso de que se presentaran en la primaria Maestros Mexicanos, de la colonia Santa Teresa, en la Magdalena Contreras.

Llegaron a las 8:45 y hasta las 11:45, lo marcaron con el número 213. A las 4:30 ya había recibido la dosis de AstraZeneca y aseguró sentirse “afortunado” por ser uno de los primeros mexicanos adultos mayores en recibir la vacuna contra COVID-19.

El cantante

A las 14:30 del primer día de vacunación, el cantante Enrique Guzmán recibió la vacuna de AstraZeneca. “Los mantendré informados”, publicó en su cuenta de Twitter, mensaje que complementó en un video del IMSS en el que llamó a la población a vacunarse.

“No sé cuál es el resultado, lo que hay que evitar es que haya esta pandemia. Si no pasa nada, tendremos que seguir con el sufrimiento, pero si esto nos ayuda para vencer al bicho, estamos en la mejor disposición. Si ustedes no lo hacen, la epidemia no acabará nunca”, advirtió.

El video publicado por el IMSS fue comentado por cientos de personas que aplaudieron la inmunización del intérprete de “Popotitos”. “Muy bien comunicado señor Enrique Guzmán animo a echarle ganas hay que vacunarse contra el bicho gracias por su recomendación en verdad mucho están confundidos tiene miedo de vacunarse”, dice una de las publicaciones.

La actriz

La actriz Ana Beatriz Martínez Solórzano, conocida como Ana Martín, de 74 años, también recibió su vacuna de COVID-19. En su cuenta de Instagram comentó que el 17 le tocaba acudir a recibir la dosis de AstraZeneca, y que iba a ir «desde temprano a hacer cola». Finalmente fue la ficha 16 y obtuvo su fármaco, e invitó a todos a hacer lo mismo.

El que hizo “sufrió”

El politólogo Sergio Aguayo, de 73 años, también estuvo entre los primeros adultos mayores en recibir la vacuna contra COVID-19. En un artículo en El País, escribió al respecto. “Vacunación a la mexicana. Tenemos fama de ser un país desorganizado, en realidad funcionamos con otra lógica”, comentó.

El texto se publicó un día después de su inmunización y de que el hashtag #SufroComoAguayo se colocara como tendencia en Twitter, donde los usuarios criticaban al escritor.

Tras el primer día de vacunación, la estrategia fue criticada por las largas filas que tuvieron que pasar para que los adultos mayores recibieran su dosis. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que mejorarían el proceso.

El que desaprovechó la oportunidad en EU

Por su parte, el periodista Federico Arreola celebró el “excelente trabajo de los gobiernos de México y de la Ciudad de México” para vacunar a los “viejitos”.

El fundador de SDP Noticias contó que hace 15 días fue a Washington, Estados Unidos, donde le ofrecieron vacunarse porque su edad lo permitía, con la sustancia de Pfizer o Moderna, pero prefirió esperar su turno en México. “Confío en la 4T y en López Obrador”, aseguró al señalar que no dejará de criticar al “rollero” de López-Gatell.

El académico que se equivocó de día

Lorenzo Meyer, profesor emérito de El Colegio de México y miembro emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, también recibió la dosis de AstraZeneca.

“¡Vacunado! Y bien. Fui en la tarde (16:30) en S. N. Totolapan, Contreras, en 10 minutos mi ficha, hacer cola una hora, respuestas para un formulario, la G.N. manteniendo orden, la vacuna (no dolió) 20 minutos para recomendaciones y observación y listo ¿La quieren más fácil?”, escribió en su cuenta de Twitter el 16 de febrero a las 11:30 am.

Al respecto, algunos usuarios le recordaron al también padre del titular de SEDATU, Román Meyer, que le tocaba la vacuna el segundo día de vacunación (de la H a la P) y no el primero, pues por la hora en la que se publicó el tuit se entendió que recibió el fármaco el 15 de febrero por la tarde.

Los colados

En Zacatecas, por el contrario, se denunció que la representante del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado ordenó que se vacunara a 33 personas procedentes de otras zonas en el municipio de Villa de Cos.

Al respecto, el gobernador Alejandro Tello reprochó la situación y la condenó. “Me uno a la población en la condena y total rechazo al tráfico de influencias y corrupción en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 hoy presentada en Villa de Cos. Estos hechos lastiman la confianza de los zacatecanos”, escribió.

El que esperará su turno

En cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya se contagió de COVID-19, ha comentado que él esperará su turno y ha pedido en varias ocasiones no “saltarse” la fila ni usar influyentismo para recibir la vacuna.

“En estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque ahí resido, en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución”, dijo en conferencia el domingo pasado.

Agregó que como ya le dio COVID-19 y tiene protección, los médicos que lo atienden van a valorar si se vacuna pronto o no, porque es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas.

“Desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno”, aseguró al recordar que si se hubiera vacunado desde que llegó el primer lote de Pfizer, para darle seguridad a los adultos mayores, no se hubiera contagiado, pero insistió en que “se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo, entonces ahora vamos a esperar”.

