Causa polémica la supuesta mala relación entre William y Harry en nuevo documental

(AGENCIAS) 22 de noviembre de 2021.- El documental Los príncipes y la prensa (The Princes and the Press) que este lunes estrenará la cadena BBC ha hecho enojar a los principales miembros de la Casa Real de Reino Unido, tanto así que la reina Isabel II, el príncipe Carlos y el príncipe William han asegurado que si lo que muestran no es de su agrado, nunca más volverán a trabajar ni colaborar con la BBC.

La relación entre la BBC y la familia real no ha sido muy buena desde que en mayo de este año se revelaron los resultados de la investigación hecha por el ex juez del Tribunal Supremo, John Dyson, sobre la mediática entrevista realizada por Martin Bashir a la princesa Diana hace 25 años, donde se comprobó que fue obtenida con engaños usando documentos falsos.

En su momento, tanto el príncipe William como el príncipe Harry dieron declaraciones públicas expresando su descontento contra la cadena británica de noticias por haber permitido que esto sucediera y cuestionó sus métodos periodísticos.

Pasaron los meses y la relación entre la BBC y la familia real parecía ir mejor, tanto así que la eligieron para realizar y transmitir en septiembre un homenaje el fallecido príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y luego de eso, William la escogió nuevamente en octubre para difundir su especial y la entrega del Earthshot Prize.

Sin embargo, ahora el gran miedo de la familia real es que en dicho documental, que hablará sobre la relación entre el príncipe William y el príncipe Harry, se diga, como ya ha pasado anteriormente, que los hermanos o sus asesores fueron los que plantaron difamaciones uno contra el otro en la prensa, iniciando así una guerra mediática entre ellos. En su momento ambos príncipes negaron tales acusaciones públicamente.

Un informante aseguró a Daily Mail que la reina Isabel está “muy molesta” ya que la BBC no les ha permitido ver el programa previo a su estreno. “Hay un malestar por todo esto. Todos los hogares de la familia real están unidos al pensar que esto no es justo, ya que nadie en el Palacio ha podido ver el programa», dijo la fuente.

La primera parte del documental será de una hora y se transmitirá hoy a las 9 de la noche, hora Londres. Dicho programa fue hecho por el periodista Amol Rajan, un republicano que anteriormente calificó a la monarquía de «absurda» y dijo que los medios les han servido como «medio de propaganda». De ahí que el Palacio de Buckingham tenga miedo del contenido.

De acuerdo al adelanto que presentó la BBC, la producción mostrará cómo ​​los duques de Cambridge y Sussex «han trazado rumbos muy diferentes en su relación con los medios» entre los años 2012 durante el Jubileo de Diamante de la Reina, hasta la boda de Meghan Markle y Harry en 2018.

Para esta primera entrega, «el programa trata sobre cómo se hace el periodismo real y presenta a una variedad de periodistas de la industria de la televisión y la prensa». De hecho, se sabe que Rajan realizó 80 horas de entrevistas con «los periodistas que estaban cubriendo la historia y luego se encontraron formando parte de ella», aseguró un portavoz de la BBC.

