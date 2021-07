Caso YosStop: novio propone crear asociación de influencers

Ciudad de México a 21 de julio de 2021.- De acuerdo con la periodista Angélica Palacios, YosStop está compartiendo celda con Regina del Pilar, hija de la actriz Regina Torné y que lleva 15 años en prisión por el delito de asesinato. Regina del Pilar cumple una condena de 36 por haber asesinado a la esposa de su amante, Maribel Monroy.

De acuerdo con la tiktoker Angélica López, quien al igual que YosStop estuvo en el penal de Santa Martha Acatitla, debido a su calidad de “celebridad”, la youtuber podría no estar con la población general del reclusorio.

En caso de que sí la hayan ubicado en una celda “común”, Yosseline «N» podría pasar situaciones como dormir en el suelo, donde según el testimonio de López hay cucarachas y chinches.

En caso de que haya tenido más suerte, es probable que la youtuber le toque dormir en una plancha, no en una cama y podría estar viviendo en una celda que, aunque está diseñada para tres o cuatro personas, en realidad es habitada por muchas más.

“No sólo viven solo tres o cuatro personas ahí, viven muchas. Esas planchas se les dan a las personas que obviamente llegaron primero o se van recorriendo conforme llegaron o conforme qué tan gandaya eres”, contó Angélica López en un video de TikTok.

“(Las mujeres) se acomodan en todos los lugares para poder dormir. Se supone que las autoridades te deben dar una esponja, no una cama… si te toca piso, ni modo. Puedes dormir en el baño, debajo de la mesa o cualquier otro lugar”.

Por otra parte, Gerardo González Bañales, novio de YosStop, envió un comunicado a través de la cuenta de Instagram de la influencer sobre la situación que vive la youtuber.

El músico destacó que Yoss está siendo juzgada duramente por la sociedad, además de estar en prisión injustamente. “Me parece que hay una grave confusión acerca del tema de Yosseline: ella actualmente está siendo sometida a dos tipos muy diferentes de juicios, el juicio jurídico que es el que actualmente la tiene privada de su libertad y el juicio mediático”, dijo al principio de su mensaje.

“El juicio jurídico se da por una interpretación inconstitucional del artículo 187 del Código penal de la Ciudad de México, en el que 10 palabras son interpretadas como un delito muy grave, y con esa interpretación que lleva un disfraz de legalidad y se le aplica esta medida cautelar de prisión preventiva la cual mantiene a Yoss privada de su libertad por 10 palabras. Al mismo tiempo tiene el disfraz de la justicia, pero no es más que una simulación de justicia”, explicó González Bañales mientras en el video se muestra la pregunta: ¿Y los agresores?.

Sobre el segundo juicio al que según él está sometida, el novio de YosStop propuso crear una asociación que proteja a los creadores de contenido digital: “La están sometiendo al juicio mediático por las cosas que ha dicho; este juicio mediático no es la causa del porqué ella está en prisión. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad de regular y educar el contenido digital que comparten los creadores de contenido digital y por eso creo que es de suma importancia que los comunicadores digitales o influencers formen una asociación para que conozcan su marco de derechos y obligaciones”, dijo.

«En México en especial debemos prestar mucha atención y reeducarnos en el lenguaje cotidiano que utilizamos las personas, los medios de comunicación, los influencers, los políticos, los abogados… para que no cometamos los mismos errores que merman los derechos humanos y en especial los derechos de las mujeres. Debemos ser conscientes que existen errores comunicativos, culturales que han pasado desapercibidos por mucho tiempo y han ocasionado una clara tendencia discriminativa y no podemos y no debemos seguirlos permitiendo así que los invito a que los reflexionemos todos”, finalizó.

