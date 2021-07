Caso ‘Pegasus’ debe tomarse en cuenta en consulta popular, considera AMLO

Ciudad de México a 22 de julio de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el caso del espionaje a opositores, realizado a través del sistema Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, debe ser tomado en cuenta por los ciudadanos, en la consulta popular que se llevará cabo el próximo primero de agosto, en la que podrán decidir sobre enjuiciar a ex gobernantes que incurrieron en hechos de corrupción y violación de derechos humanos.

Sostuvo que no lo mueve la venganza ni habrá persecución en contra de los ex presidentes de la República. “Si fuese venganza, si actuara así, de mala fe, estaría yo presentando pruebas de otro tipo”.

Sin embargo, aclaró, tampoco puede ser “tapadera” de hechos de corrupción, que “son una vergüenza” y aludió de forma específica a viajes de Fox y de funcionarios de Peña Nieto en que hubo gran dispendio. Por ello,agrego, “Si la gente dice sí, que se investigue, que la autoridad que haga su trabajo,”

En su conferencia matutina, el Ejecutivo federal resaltó que lo que pretende “es que hay que ver hacia adelante, y no hacer lo mismo, la no repetición, pero al mismo tiempo que la gente participe y decida”.

Lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y sus consejeros no participen en la difusión de esa consulta popular, ya que siempre estuvieron en contra de que se realizara, así como otros personajes y medios de comunicación, pero expresó su confianza en que “el pueblo salga a participar”

López Obrador aclaró que él no participará en la consulta del próximo primero de agosto, pero llamo a los ciudadanos a que si lo hagan. “Considero que los ciudadanos, todos deben participar, es voluntario, ya sea a favor o en contra, hay que participar, hay que ejercer a plenitud nuestros derechos”.

Su gobierno, dijo no va a caer en lo mismo, pero se necesita que la gente participe en la consulta para que se investiguen los excesos, las decisiones de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto,que tenían cada uno a sus empresas extranjeras favoritas y éstas veían a México como tierra de conquista”.

“Había empresas favoritas de los gobierno, de Calderón la favorita era Repsol, hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol, les dieron contratos jugosos para la extracción dee gas en la cuenca de Burgos, no se extrajo más gas, pero cobraron lo que quisieron”.

Agregó que le dieron contrato para comprar gas del Perú por 20 mil millones, que luego tuvieron que cancelar. Con Peña Nieto la favorita fue OHL, y desde antes Iberdrola, , la empresa encargada del manejo eléctrico en España y muchas otras más”.

Eso, recalcó, ya no se permite, “ya no son estas empresas las que dominan en México”, recalcó y aclaró que ello no significa que su gobierno esté en contra del pueblo español, “que es amigo del pueblo de México, hay una amistad que viene de lejos entre ambos países, pero o en los últimos tiempos sobre todo en el periodo neoliberal se cometieron muchos abusos”.

Se veía a México como botín, recalcó. “En efecto todo eran relaciones arriba en las cúpulas, iban los presidente a España, y como se sentían de sangre azul, pues los colmaban de atenciones de privilegios, y les abrìan la puerta del país de par en par, y sobre todo el presupuesto. Eso ya terminó”.

El presidente López Obrador reveló que el infarto que sufrió en el 2012 fue durante su lucha por frenar la reforma energética y recordó que la Suprema Corte rechazó entonces que se realizara una consulta para que fuera el pueblo el que decidiera si estaba de acuerdo con la privatización de Pemex.

