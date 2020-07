Caso Dylan: Juanita no reconoce a supuesta mujer que se robó a su hijo

Ciudad de México a 24 de Julio de 2020.- El caso Dylan sigue y en punto de las 12 del día de este viernes, Juanita Pérez, madre del menor que desapareció en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, asistió a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez para reunirse con el gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

En la reunión, también estuvieron sus abogados, la directora de Búsqueda de Personas de Tuxtla Gutiérrez y la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Sandra Alicia García García.

Al llegar al inmueble Juanita señaló que, durante su visita a la Ciudad de México, gente de Presidencia le brindó todo el apoyo para encontrar a su hijo Dylan Esaú Gómez Pérez, desaparecido desde el 30 de junio de este 2020.

En breve entrevista antes de entrar a la reunión con el gobernador, dijo que no reconoce a Ofelia “N” la supuesta mujer que es culpable del robo del menor de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

“Que me dan el apoyo y me van a seguir ayudando en la búsqueda… ahorita voy a hablar con él… no, no la conozco, no…”, señaló la madre de Dylan al cuestionarle sobre la presunta responsable del robo del pequeño.

Juanita Pérez ha comentado en reiteradas ocasiones que Dylan desapareció el pasado 30 de junio alrededor de las 16:00 horas del Merposur, cuando se dirigió caminando del puesto de su madre al de su abuelita, ubicados en el mismo mercado donde venden frutas y verduras.

Juana Pérez también ha compartido cómo en las cámaras de seguridad de la localidad, se ve a una niña de aproximadamente 13 años de edad que se lo lleva y camina sosteniéndolo de la espalda.

