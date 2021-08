Carlos Acevedo está dispuesto a ir al mundial de Qatar 2022, hasta de utilero

Torreón, Coahuila a 18 de agosto de 2021.- Carlos Acevedo tiene su objetivo claro: asistir al próximo Mundial de Qatar 2022. El guardameta de Santos tiene en mente convertirse en uno de los convocados por Gerardo Martino para la justa mundialista; sin embargo, para ello primeramente deberá convencer al director técnico argentino durante los próximos meses, mismos en los que el combinado nacional disputará las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

El deseo del cancerbero de 25 años por representar al país en un evento de tal envergadura es tan grande que, incluso, iría hasta de “utilero“. Así lo reveló en una charla con el portal TUDN, misma en la que mencionó que buscará llegar al Mundial del próximo año a fin de no esperar un ciclo mundialista más para ser considerado por la Selección.

“Sería un poco mediocre de mi parte que hasta el próximo ciclo mundialista esté en Selección. Yo tengo eso dentro de mis metas, poder colarme de tercero (portero), de utilero o de lo que sea durante este ciclo mundialista. Hay que ser muy humilde para conseguirlo. Lo tengo en mi lista de deseos y lo tengo claro para poder lograrlo”, subrayó Carlos Acevedo.

Acevedo, quien está convertido en uno de los mejores guardametas mexicanos de la actualidad, desea volverse un regular en las convocatorias del estratega argentino en un futuro a mediano y largo plazo a fin de tener oportunidades serias de llegar a Qatar en 2022. Finalmente, argumentó que aún le faltan algunos detalles para pelear seriamente por un puesto en la Selección, los cuales deberá pulir en este Apertura 2021.

“Mi sueño es que cada vez que haya convocatoria, mi nombre esté en ella. No ha estado, pero a mí me motiva eso para seguir mejorando. Me gusta preguntarle a gente de experiencia para mejorar esos detalles, quiero pulir esos detalles para poder representar a México”, sentenció.

Ahora mismo Carlos Acevedo es uno de los líderes del conjunto lagunero, mismo que llegó hasta la gran final del torneo Guard1anes 2021 y que, actualmente, está colocado en el noveno lugar de la tabla general gracias a una victoria, tres empates, cinco goles a favor y solo dos en contra, convirtiendo al club en uno de los mejores en el aspecto defensivo de la campaña.

