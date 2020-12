Captan al príncipe Andrés luego de pasar meses oculto por escándalo sexual

(AGENCIAS) 15 de Diciembre de 2020.- El pasado noviembre se cumplió un año desde que el príncipe Andrés abandonó sus funciones públicas como miembro de la familia real por las acusaciones de acoso sexual en su contra y su controversial relación con el fallecido empresario Jeffrey Epstein . En agosto pasado, se informó que el duque de York tenía planeado viajar a la Costa del Sol, en España, para jugar golf, pero finalmente canceló su viaje por temor a ser detenido debido a la amistad que mantuvo con Epstein y su posible vinculación con la explotación sexual a menores de edad.

En ese momento, el diario británico The Sun detalló que el príncipe Andrés canceló sus vacaciones en España para evitar ser detenido fuera de territorio británico y sin la seguridad que le otorga su mamá, la reina Isabel. Desde entonces ha permanecido alejado del ojo público. El príncipe se retiró hace seis meses tras declarar a Emily Maitlis, en entrevista para la BBC , que se alejaría de la vida pública porque “las circunstancias relacionadas con mi asociación anterior con Jeffrey Epstein se han convertido en una interrupción importante para el trabajo de mi familia”. Pasaron varios meses sin noticias del duque de York hasta esta semana que fue captado llegando al castillo de Windsor para dar un paseo a caballo por la mañana. Aunque Andrés buscaba limpiar su imagen al conceder dicha entrevista a la BCC , la realidad es que acabó por conseguir todo lo contrario, pues esta semana se descubrió que mintió durante su encuentro Maitlis.

El engaño fue descubierto en una investigación periodística que realizó el diario The Daily Mail , misma que fue publicada este lunes. Durante la entrevista, Andrés declaró que el día que la víctima llamada Virginia Giuffre (entonces menor de edad) aseguró que mantuvieron relaciones sexuales por primera vez, él estuvo en una fiesta de cumpleaños a la que fue invitada su hija Beatriz en un restaurante Pizza Express en Woking, Surrey. Sin embargo, el periódico informó que esa versión es falsa: “Hemos hecho una investigación que nos ha llevado a obtener testimonios de nuevos testigos, ver documentos sensibles, conocer el contenido de diarios y entrevistar a fuentes de alto nivel. Nuestras consultas nos han llevado desde Londres a Nueva York, Boston, Florida, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Sudáfrica y Australia”, aseguró en el medio británico. Según el diario, Beatriz de York “no tiene absolutamente ningún recuerdo” de aquella fiesta de cumpleaños a la que su padre supuestamente la habría acompañado, y los reporteros pudieron comprobar, gracias a que tuvieron acceso a agendas de aquel momento, que el príncipe tenía reservada una sesión de manicure aquella tarde en su casa.

La familia de la niña que cumplía años confirmó que Beatriz, que entonces tenía 12, fue una de las asistentes, pero tampoco recuerdan que el príncipe estuviera allí. Otra evidencia de la falsedad de sus declaraciones es una fotografía en la que aparece junto a Virginia Giuffre; el príncipe Andrés aseguró que sí se trata de él, pero que no recuerda “absolutamente nada” sobre cuándo se la tomaron. Cuando Maitlis le preguntó sobre la imagen, el príncipe pareció admitir que podría haber visitado la propiedad. “Probablemente lo hice porque me estaba quedando con el cónsul general que está más abajo en la calle de la Quinta, así que no lo estaba, no me estaba quedando allí (en casa de Epstein). Puede que lo haya visitado, pero definitivamente no lo hice, definitivamente no’. The Daily Mail ha pasado meses investigando la versión de Virginia Roberts (su apellido de soltera), quien aseguró que se acostó tres veces con el príncipe Andrés siendo menor de edad. Por su parte, las autoridades estadounidenses han acusado en múltiples ocasiones al príncipe Andrés de no querer colaborar con la Justicia y de ‘rechazar repetidamente’ una solicitud para ser entrevistado.

