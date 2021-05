Canelo se defiende de las provocaciones

(AGENCIAS) 06 de Mayo de 2021.- El Canelo se desahogó tras defenderse de los insultos de parte del equipo de Billy Joe Saunders en el primer cara a cara con su rival del próximo sábado 8 de mayo.

«Deberías ver qué tan chido se siente decir groserías en inglés para responderles», mencionó en plática con TUDN.

«Siempre he sido tranquilo, no me gusta estar ofendiendo a la gente, pero tampoco soy una persona que se deje, también tengo boca para contestar», dijo con respecto a los juegos mentales de parte del equipo de Saunders.

Por último, Saúl Álvarez mencionó tener de su lado mucha experiencia para encarar un duelo como el del próximo 8 de mayo.

«Es parte de, me divierto con ellos. Si no mal recuerdo desde hace cuatro años está hablando mucho. Con el nivel que tengo ahorita, con la experiencia que tengo soy capaz de adaptarme a cualquier guardia. Vengo listo para un zurdo elusivo como Saunders y no tengo problema. Si me ganan es porque son mejores que yo, no porque no me haya preparado»

