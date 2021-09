‘Canelo’ golpeó a Caleb Plant

(AGENCIAS) 23 de septiembre de 2021.- Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant no pudieron esperar hasta el próximo 6 de noviembre para pelear. Ambos boxeadores se enfrentaron a golpes durante la conferencia de prensa organizada para promover su próximo combate por el título de los supermedianos.

Saúl y Caleb se dieron cita en Beverly Hills, California, para un cara a cara previo a su pelea, que se celebrará en la MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. En este primer evento las cosas empezaron a ponerse tensas y se hicieron de palabras. La situación escaló y finalmente el conflicto se detonó cuando el tapatío empujó fuertemente a su oponente, quien estuvo a punto de caerse.

En el intercambio de golpes y empujones, Plant sufrió una cortada en el pómulo derecho, resultado del golpe que le propinó el mexicano, y es que aparentemente el estadounidense hizo un comentario sobre la mamá del Canelo.

Más tarde, Saúl recurrió a sus redes sociales para explicar lo sucedido, ya que pocos realmente pudieron saber de qué hablaron porque los boxeadores estaban muy cerca entre sí. «No hables de mi mamá», escribió el pugilista tapatío al compartir el video del momento justo en el que ocurrió el altercado.

Sus seguidores no tardaron en manifestarle su apoyo y pronosticar su victoria el día del encuentro en el ring con Plant. Ricardo Álvarez, hermano del mexicano, publicó también el clip del incidente con Caleb y escribió: «Como dijera mi hermano; no es lo mismo cucar (provocar) al toro que verlo venir. Así quieren, así les damos #TeamCaneloForever». La publicación fue retomada por Saúl.

Aunque Canelo aseguró que entre los gritos y empujones el estadounidense insultó a su mamá, Caleb lo niega. En sus redes sociales Plant recordó que su mamá fue asesinada a tiros por la policía, así es que jamás tocaría ese punto con un adversario.

«Mi madre fue asesinada a tiros por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a traer a la mamá de alguien?, e incluso si no me importara un carajo, ¿por qué abriría esa puerta para alguien? Me diría: ‘¿tu mamá no fue asesinada a tiros por la policía?'», publicó el campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Según Plant, el empujón del Canelo se debió a su molestia porque el contrincante en turno no le ha demostrado miedo. «De ninguna manera ustedes crean esa mierda (la versión del insulto)», insistió. «La verdad es que (Álvarez) está enojado porque tiene a alguien frente a él que no le tiene miedo y no está aquí sólo para recoger un cheque, y su ego no puede manejarlo».

