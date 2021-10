Canelo apuesta su fortuna a quien le demuestre que se dopa

(AGENCIAS) 04 de octubre de 2021.- Explotó. El púgil mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez se cansó de los comentarios en los que señalan que ingiere sustancias indebidas por lo que decidió que apostaría toda su fortuna a quien pudiera demostrar que las consume.

De hecho, quien últimamente ha sacado el tema es su próximo rival, Caleb Plant, quien lo ha catalogado como un «tramposo» pues considera que ha sacado ventaja del usos de dichas sustancias. No obstante, ante tales afirmaciones el Canelo Álvarez declaró.

«Puedo hacerme pruebas, ahorita mismo. Yo puedo hacerme pruebas de folículo, que son las que rastrean seis meses atrás y te sale todo, y de todas las drogas no solamente las que ayudan el rendimiento, sino marihuana, cocaína, de lo que sea. Le apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna».

Toda esta situación surge en marzo del 2018, cuando Saúl Álvarez dio positivo a clembuterol, hecho por el que fue castigado seis meses y que le ha traído diversos comentarios adversos, como los de Caleb Plant, sin embargo, el púgil quiere hablar en el ring por lo que asegura que «se las cobrará» el próximo 6 de noviembre cuando se vean las caras en el MGM de Las Vegas.

