Canelo Álvarez: «Trabajo para que me pongan como uno de los mejores de la historia»

(AGENCIAS) 04 de noviembre de 2021.- Este miércoles 3 de noviembre, se llevó a cabo la última conferencia de prensa previa a la ceremonia de pesaje de la pelea entre Canelo Álvarez y Caleb Plant por la unificación de los títulos supermedianos del CMB, AMB, OMB y FIB y el mexicano tiene claro el objetivo de hacer historia este sábado.

«Al final del día para eso trabajo, para hacer historia para que me pongan como uno de los mejores de la historia del boxeo, no solo de México y me siento muy orgulloso y eso es lo que me motiva a seguir en este camino».

Durante la primera conferencia de prensa de la pelea que se llevó a cabo el 21 de septiembre, ambos pugilistas llegaron a los golpes y el tapatío reveló qué aprendió de aquel conato de bronca.

«No aprendí nada. Es diferente, muy diferente cuando estás en el ring, así que no tomo nada de ese día. He enfrentado a muchos buenos boxeadores con el estilo de Caleb que me hicieron sentir cómodo en mi boxeo. Siempre entreno al 100% para el estilo de mi oponente, me preparo totalmente y me gusta la idea de enfrentarlo».

Por último, Canelo fue cuestionado por su compatriota Checo Pérez, quien correrá este fin de semana en el Gran Premio de México.

«No he hablado con él, pero me motiva y me enorgullece mucho que el mismo fin de semana estemos buscando algo grandísimo para México y la verdad que me siento muy orgulloso de eso y de representar a mi país».

Eddy Reynoso: «Vamos a tener al primer mexicano y latino como campeón indiscutible»

Eddy Reynoso también habló durante la conferencia de prensa, en la que su pupilo le entregó el reconocimiento a mejor manager del 2020 que no pudo recibir hasta ahora debido a la pandemia del coronavirus.

«No hemos hecho un gran campamento, hemos hecho una gran carrera para poner la cereza en el pastel este fin de semana. Hemos tenido grandes peleas con grandes peleadores de todos los estilos, zurdos. derechos, campeones y no campeones. Creo que hay muy poco qué decir de la carrera de Saúl, pero vamos a tener al primer mexicano y latino como campeón indiscutible y a la vez respetamos mucho el trabajo del equipo de Plant, pero somos mejores y lo vamos a demostrar. Vamos a poner el nombre del boxeo de México donde tiene que estar, en lo más alto», concluyó.

