Canelo Álvarez se quedaría sin rival para septiembre

(AGENCIAS) 30 de julio de 2021.- Saúl Álvarez ha mantenido a lo largo de su carrera profesional la tendencia de pelear cada 5 de Mayo y días relativos al Día de la Independencia de México, pero para este año las cosas se complicarían toda vez que las negociaciones para una pelea con el estadounidense Caleb Plant se mantienen detenidas por un problema contractual.

De acuerdo con información de ESPN, el Canelo Álvarez tenía en mente realizar una pelea el 18 de septiembre en Las Vegas con la idea de unificar los cinturones de las 168 libras peleando contra Caleb Plant, rival con quien tenía casi cerrado el combate hasta el pasado fin de semana.

Existe un desacuerdo respecto al contrato de la pelea, donde según información de Mike Coppinger, reportero de ESPN, el Canelo estaría ganando una cifra alrededor de los 40 millones de dólares; mientras que el estadounidense se llevaría 10 millones de dólares por el combate.

Cabe señalar que para ambos boxeadores, es la mayor paga que han recibido en sus carreras para una pelea. Y, aunque las negociaciones no avanzan, no significa que no podrían retomarse y llegar a un acuerdo para tener el evento de boxeo en Las Vegas; pero deberán cerrarlo lo antes posible si es que Saúl Álvarez espera poder combatir en las fechas patrias.

Al margen de cerrar la pelea con Caleb Plant, el boxeador mexicano ya piensa en posibles alternativas para no romper con su tradición de acompañar con el boxeo la fiesta nacional. Los reportes indican que el Canelo podría subir a las 175 libras con la finalidad de pelear con el ruso Dmitry Bivol.

