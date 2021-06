Canelo Álvarez no tiene límites: subiría de división para pelear con Bivol o Beterbiev

(AGENCIAS) 28 de junio de 2021.- Saúl Álvarez no tiene límites. En su futuro inmediato está la pelea unificactoria ante Caleb Plant, pero también ya está pensando en la posibilidad de subir de división para enfrentarse a los rusos Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

El primer paso del Canelo sería combatir ante Plant en septiembre próximo, estando en juego los cuatro títulos de peso supermediano (CMB, AMB, OMB y FIB) para comenzar el 2022 con su primer combate del año en febrero, en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, el pleito ante Caleb aún no está confirmado, por lo que tampoco le cierran las puertas a otro rival, aunque esperará acontecimientos.

«Nuestra idea es pelear en septiembre. Si no se puede, pelar antes de que finalice el año. Estamos trabajando para Caleb Plant, con septiembre como fecha tentativa, justo en las Fiestas Patrias, pero si no se puede, en octubre o noviembre, no hay problema. Además, queremos arrancar el año, si se puede, en febrero venir a Guadalajara a hacer una pelea importante», comentó Eddy Reynoso en entrevista con No Puedes Jugar Boxeo.

El manager de Álvarez conoce los alcances de su pupilo y el buen momento que atraviesa, por lo que subirán al ring próximamente.

«Queremos regresar como campeones mundiales, como un peleador consagrado, en lo que sería la cereza en el pastel para la carrera de Saúl Álvarez y venir a Guadalajara a exponer su cinturón, ante la gente de Jalisco, sería algo muy importante para nosotros. Lo haría para defender las 168 libras y a lo mejor buscar una pelea en 175».

Algo que Reynoso dejó en claro es que el Canelo dejará las 164 libras en el olvido, pensando en mantenerse en peso supermediano o subir a semipesado, con el firme objetivo de intercambiar metralla con los rusos Dmitry Bivol y Artur Bertebiev.

«El que más nos interesa es Bivol, para unificar también en esa categoría. También está Beterbiev y vamos por ellos y después de que ganemos en septiembre, si es que se nos da la pelea y unificamos, vamos a buscar a ellos dos para unificar las 175 libras».

