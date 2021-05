Camila Sodi habla por primera vez sobre su divorcio

(AGENCIAS) 07 de Mayo de 2021.- Como pocas veces, Camila Sodi abrió su corazón sobre uno de los episodios más complicados de su vida, su ruptura sentimental con Diego Luna . La actriz se mostró más transparente que nunca y desmenuzó grandes episodios de su vida privada en la más reciente entrega de su podcast, La Magia del Caos, al lado de Aislinn Derbez.

La intérprete compartió cómo logró hacer frente a este difícil proceso, el cual le permitió redescubrirse y redefinir su concepto del amor, siempre consciente de que su ex pareja ocupará un lugar muy especial en su historia, pues además es padre de sus dos hijos: Fiona y Jerónimo, por quienes mantienen una cercana y cordial relación.

“Es mi familia para toda la vida”, aseguró al referirse a Diego durante la charla con Aislinn, quien también ha demostrado que mantiene una relación cercana con Mauricio Ochmann tras anunciar su separación.

Camila confesó cómo enfrentó ese momento tan decisivo en su vida, en el que su idea de matrimonio cambió por completo, lo que le permitió replantear su camino de manera definitiva.

“No se lo deseo a nadie (la separación), con hijos… se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso, porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’, entonces volver a conectar y a preguntarte, ¿para mí que significa? y ¿qué es lo importante para mí? Como que se te cae todo para que lo puedas volver a construir como tú quieres”, expresó.

Durante la charla, la sobrina de Thalía recordó un duro momento que vivió en la calle al lado de Diego, y que recuerda hasta el día de hoy, pues mientras ella tenía una acalorada discusión previa a su divorcio y un fanático los interrumpió para pedirles un autógrafo.

“Yo estaba llorando, una escena súper cabr**a, estábamos en el proceso (de divorcio) y nunca se me va a olvidar: ‘Perdón que los interrumpa pero me pueden dar un autógrafo’, no podía, volteé a verlo llorando como desquiciada y le dije ‘te atreviste’. No podía creer la situación, me trabé, les valió”, relató.

Camila también reveló cómo vivió el periodo posterior a su separación, pues tras enfocarse a su familia, tuvo que que retomar su carrera, algo que no fue nada sencillo. “Me divorcié y fue de: ‘No, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo?’. Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima, y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos”, dijo.

Además, reconoció que atravesó por periodos de angustia al percatarse de la situación por la que atravesaba. “Me divorcié, regresé a México y ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado. Me quedé un poco como que en un limbo extraño, me dio una angustia absoluta y total, no era una cosa de carrera, era una cosa de dinero de que ‘tengo dos hijos’ Yo creo que tenía 100 dólares en el banco”, confesó.

Sin embargo, la intérprete confesó que su divorcio la ayudó a volver a conectarse con ella misma y al mismo tiempo evaluar todo lo que es importante para ella, por lo que después de esa experiencia se dedicó a trabajar con la firme intención de poder salir adelante con sus hijos, así llegó un nuevo trabajo y reveló que “se vio una vorágine” de proyectos en donde se dio cuenta que ya no tenía tiempo para su vida personal.

“Tengo ganas ya, durante mucho tiempo no porque estaba trabajando en reconstruirme a mí y mis conceptos y todo de lo que venimos hablando, pero creo que estoy en un lugar bastante maduro emocionalmente”, concluyó.

