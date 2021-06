Buscan que Emma Coronel salga lo más pronto posible

(AGENCIAS) 25 de junio de 2021.- Luego que Emma Coronel, la esposa del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarara culpable de varios cargos en su contra, su abogada dice que siguen una estrategia para poder llegar un acuerdo y su clienta pueda salir lo más pronto posible, de acuerdo a información del portal de noticias Expansión Política.

Aunque ella carga delitos relacionados con el narcotráfico, la abogada, Mariel Colón Miro, aseguró que no recibirá cadena perpetua, pero que buscan una negociación para que la sentencia sea lo más corta posible ante los señalamientos.

“TODO LO POSIBLE”

Será el 15 de septiembre cuando se emita una condena para la pareja del narcotraficante, y que no pagará una condena igual a la de Guzmán Loera, que es de 30 años de prisión por varios delitos que ha sido acusada en Estados Unidos.

De manera textual, en una entrevista telefónica, la abogada de la modelo, dijo lo siguiente: “Estamos hacer todo lo posible y utilizar todos los recursos que están en nuestras manos para lograr que esa sentencia sea la más baja”.

LAS NIÑAS, EL OBJETIVO

Además, la abogada aseguró que el equipo legal que defiende al “Chapo” Guzmán, ya busca todo los recurso para que le puedan reducir la sentencia y no pase ya tanto tiempo en la cárcel, por lo que esperan que así suceda.

“Nuestra meta principal es regresarle obviamente a esas pequeñitas su madre, es lo más importante que salga de esto lo menos ilesa y lo menos herida posible y que pueda ya irse para su casa con las niñas, eso es lo más que ella anhela”.

Incluso, la abogada volvió a insistir en que las condiciones de confinamiento son extremas, a grado tal que pasa 22 horas del día sola en una pequeña celda, y solo tiene dos horas para salir a caminar a un patio interior.

“Es en este tiempo cuando puede bañarse, hablar con su familia y usar una bicicleta estacionaria. Casi siempre tiene las piernas entumecidas porque no tiene espacio, es muy pequeña la celda, no tiene ni ventanas ni paredes, no hay posibilidades de que pueda respirar aire fresco o ver la luz del sol. Así que no hay mucho qué hacer, se la pasa mirando las cuatro paredes casi todo el día”, dijo.

Como se recordará, Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró el jueves 10 de junio culpable de cargos penales federales tras haber sido acusada en Estados Unidos de ayudar a su esposo a dirigir un imperio multimillonario de tráfico de drogas.

En una audiencia de más de una hora en la ciudad de Washington, que se transmitió también por teléfono, Coronel Aispuro se declaró culpable de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Vestida con un uniforme de presidiaria verde, Coronel Aispuro dijo la palabra “culpable” y respondió con paciencia las decenas de preguntas de un juez federal que dijo querer asegurarse de que la acusada entendía las consecuencias de rechazar un juicio.

La ciudadana mexicana y estadounidense, de 31 años, fue arrestada en febrero en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, y se declaró inocente luego de haber sido acusada de un solo cargo de asociación delictuosa para distribuir drogas en Estados Unidos.

Los fiscales alegaron que Coronel Aispuro “trabajaba de cerca con la estructura de mando y control” del Cártel de Sinaloa y conspiró para distribuir grandes cantidades de drogas, sabiendo que serían traficadas a Estados Unidos.

El jueves el fiscal Anthony Nardozzi dijo que Coronel Aispuro “ayudó e instigó” a lograr los objetivos del Cártel de Sinaloa de traficar drogas hacia Estados Unidos, que asumió un papel de “intermediaria” entre Guzmán y los otros miembros del cartel al pasar los mensajes de su esposo a los demás y que ayudó a “El Chapo” a escapar de prisión.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet