Busca AMLO que apoyos fiscales fronterizos sean ley

27 de Noviembre de 2020.- En Mexicali, Baja California, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó la tarde de este viernes el decreto que extiende los apoyos fiscales y salariales en la frontera norte hasta 2024, y anunció que buscará convertirlo en ley y elevarlo a rango constitucional.

Al encabezar la ceremonia de la firma del decreto en compañía del gobernador Jaime Bonilla, AMLO señaló que esto fue una promesa que hizo en su campaña electoral de 2018 y que cumplió, a pesar de las críticas que esto generó.

«Este programa ha resultado de mucho apoyo de beneficio para la población de Baja California y de los estados fronterizos y se refrenda. Por eso vengo a firmar aquí con ustedes el que se mantenga ese programa hasta finales del 2024. Lo que estamos firmando es para que este programa tenga vigencia hasta finales del sexenio -si así lo decide el pueblo- es decir, hasta que estemos en el gobierno y estoy seguro que se va a mantener hacia delante», afirmó el Mandatario.

«Vamos a buscar la forma de convertirlo en ley y si es posible de elevarlo a rango constitucional», dijo.

En el Palacio de Gobierno, donde también estuvo acompañado de Graciela Márquez, titular de Economía y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, AMLO detalló que los beneficios consisten en bajar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 30 al 20% y el IVA del 16 al 8%, «y se decidió también mantener un apoyo, un subsidio a los energéticos, en particular a la gasolina».

«Cuando visitamos Baja California (en la campaña electoral de 2018) y hablamos con toda la gente de todos los sectores, de todas las clases sociales, los empresarios de Baja California me propusieron que por qué no se implementaban programa de estímulos fiscales en la frontera y decidimos hacerlo. Me comprometí en la campaña y desde los primeros días del gobierno se inició este plan. Hubieron desde luego como siempre cuestionamientos críticas que nos iba a ir muy mal- Me acuerdo que unos empresarios muy grandes del centro me decían en tono de burla que iban a venir a instalarse acá a la frontera a poner sus oficinas para beneficiarse de los estímulos fiscales», agregó.

