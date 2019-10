«Bryan, entiende, no eres hijo de José José», José Joel lo demanda

(AGENCIAS)

22 de Octubre de 2019.- El hijo de José José, José Joel, dio a conocer que ya emprendió acciones legales contra un cantante colombiano que se hace pasar por hijo del intérprete mexicano, con el fin de vender más entradas para su concierto.

José Joel explicó en el programa Sale el Sol que “Manuel José” no tiene parentesco con su padre ni con ellos (sus hijos), lo cual quedó demostrado por una prueba de ADN.

Mencionó que ya han hablado con él sobre no utilizar el nombre de su padre para hacerse de fama; sin embargo, el colombiano ha hecho caso omiso.

«Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres.

«Gracias a Dios, al día de hoy (yo soy) primogénito, varón de José José y este muchachito insiste, insiste e insiste, entonces si no es por las buenas muchachito Bryan, va a ser por las malas. Qué pena que tengamos que llegar a esto”.

José Joel relató que hace algunos años, «El Príncipe de la Canción» le dijo entre lágrimas que había un joven en Colombia que pedía ser su hijo, por lo que le insistió en realizarse una prueba de ADN.

“En lágrimas, hace seis o siete años (mi papá) me dijo: ‘oye, fui a Colombia a un programa de imitadores y resulta que un muchachito, dice que es mi hijo’. Llorando mi papá: ‘no sé, no me acuerdo, porque era cuando estaba tocando fondo’.

“Le dije: ‘hazte la prueba de ADN, que no te den gato por liebre, estás en todo tu derecho’. Ese corazonzote de mi papá, todo mundo le pasaba por encima: ‘si resulta que es tu hijo, pues es tu hijo y bienvenido a la familia como en su momento recibimos a Celine, Monique y a Sarita’”

José Joel aseguró que la familia no tiene problema alguno con que el joven colombiano imite a su padre, pero no permitirá que se haga pasar por alguien que no es.

“Canta muy bonito, porque canta muy bonito, lo imita muy bien, porque lo imita muy bien, pero no eres su hijo, Bryan, entiende, no eres su hijo, hasta para allá, sigue tu camino, sigue trabajando.

«José José es de todos, todo mundo lo puede cantar, todo mundo lo puede emular, todo mundo lo puede imitar”, concluyó José Joel.

