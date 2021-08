Britney está bajo investigación policial

(AGENCIAS) 20 de agosto de 2021.- Poco a poco las buenas noticias en torno a Britney Spears están desapareciendo. El abogado Matthew Kanin, quien es consejero del bufete nacional Greenspoon Marder y especialista certificado en derecho sucesorio, fiduciario y testamentario, aclaró a Los Angeles Times la supuesta renuncia de su papá a su tutela.

De acuerdo con Kanin, lo que Jaime Spears manifestó en el documento que hace unos días envió a la corte y que se interpretó como que dejaría a ser el tutor legal de Britney «no era en sí mismo una aceptación de su propia renuncia (…) En realidad, es una objeción a que se le retire la tutela».

Según el abogado, para poder permanecer aún más tiempo como tutor de su hija, Jaime argumentó que tiene que quedarse al menos hasta que se haga y se apruebe la duodécima cuenta de las finanzas del año 2019 y se haga la contabilidad final del patrimonio hasta la fecha en que se retiraría.

Aunque Kanin consideró que si lo deseara el papá de La Princesa del Pop podría fácilmente cerrar esas trabas, consideró que lo más probable es que use en su favor que la resolución de esas cuentas no son de alta prioridad para el tribunal, por lo que el proceso podría tomar años.

La primera cuenta de las finanzas de 2019 se presentó hasta agosto de 2020 y aún no se ha finalizado.

Por el momento la intérprete de Oops!… I Did It Again tampoco la tiene fácil, ya que está bajo una investigación policial por supuestamente golpear a una de sus colaboradoras más antiguas.

Las investigaciones a la estrella del pop, de 39 años, están siendo realizadas por la oficina del alguacil del condado de Ventura por la presunta agresión en su mansión de Los Ángeles. Según lo dicho por su ama de llaves, Britney supuestamente le quitó de la mano su teléfono después de llevar a uno de sus perros al veterinario.

El presunto incidente pasó el lunes y los agentes del alguacil lo atendieron, pero, tal y como informó a Quién un funcionario, «no hubo heridas» y «no realizaron ningún arresto». De acuerdo con su staff, Spears llevó a su perrito a revisar porque no le gustó la manera en que lo estaban tratando.

Al regreso de la cantante, el ama de llaves tuvo un desacuerdo con ella por la salud de la mascota y fue cuando supuestamente Britney golpeó con su teléfono sus manos. La mujer presentó un informe en la estación del alguacil que, según las autoridades, será entregado a la oficina del fiscal de distrito «probablemente el viernes».

Britney responde

El equipo de Spears, de acuerdo con los informes, negó las acusaciones hechas en su contra y aseguró que el ama de llaves «lo está inventando todo». La cantante de Toxic también escribió en Instagram: «Ella obviamente quiere privacidad» junto con un emoji encogiéndose de hombros.

Britney acompañó su comentario con una pintura de Hans Zatzka de una mujer sosteniendo una puerta cerrada con un hombre tratando de entrar. La obra de arte de la pintora austriaca se llama Anticipación y, una vez más, algunos fanáticos supusieron que también es una pista para el drama que rodea su vida.

