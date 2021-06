Brian Lozano reconoce el esfuerzo de los Guerreros en la final con un emotivo mensaje

Torreón, Coahuila a 01 de Junio de 2021.- El equipo de Santos Laguna se quedó en la orilla de consumar un nuevo campeonato en su historia en la Liga MX, al caer por global de 1-1 ante la Máquina del Cruz Azul, los monarcas del torneo Clausura 2021.

Pese a no lograr conquistar el título del futbol mexicano, el extremo Brian ‘Huevo’ Lozano ha enviado una emotiva dedicatoria al resto de sus compañeros por el gran esfuerzo que mostraron en la serie final.

«La verdad me siento muy orgulloso de cada uno de mis compañeros y todo el equipo en general! Cuando arrancó la temporada dudaban mucho de nosotros y prácticamente no se hablaba de Santos , pero a medida que fueron pasando los partidos nosotros nos encargamos!».

«De hablar dentro de la cancha y demostramos que con trabajo, humildad y jugando en equipo se pueden conseguir grandes cosas ! Llegamos a una nueva final y no es poca cosa ! Lamentablemente no la ganamos , pero no tengo dudas que este es el camino !! @ClubSantos», escribió.

Cabe destacar, que Brian Lozano se ha perdido la temporada 2020-2021 de la Liga MX con Santos Laguna tras ser operado en par de ocasiones de una lesión en la rodilla derecha y esperando su regreso para el Apertura 2021.

