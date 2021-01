Biden no renovará los contratos del gobierno de EU con las cárceles privadas

(AGENCIAS) 27 de Enero de 2021.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el martes un decreto para poner fin a los centros de reclusión privados del sistema federal, una medida que busca mejorar el sistema carcelario del país. ‘Este es el primer paso para evitar que las corporaciones se beneficien del encarcelamiento, un encarcelamiento que es menos humano y menos seguro, como muestran los estudios’, dijo Biden el martes. El documento señala que el sistema de encarcelamiento masivo impone costos y dificultades a las comunidades, pero no las hace más seguras.

La orden ejecutiva ordena al Departamento de Justicia que se niegue a renovar los contratos con instalaciones criminales operadas de forma privada, ‘un paso que comenzamos a dar al final de la administración de (Barack) Obama y que fue revertido bajo la administración anterior’, señaló el presidente. En 2016, en un intento por reformar el sistema penal, el entonces presidente Barack Obama (2009-2017) implementó una normativa para reducir los contratos del Ejecutivo con compañías privadas; pero su sucesor, Donald Trump, anuló esa norma poco después de llegar a la Casa Blanca en 2017. Algunas de las compañías que gestionan cárceles donaron grandes cantidades de dinero a Trump durante su campaña para las elecciones de noviembre, en las que ganó Biden. Entre los donantes del ex mandatario figuraban GEO Group y CoreCivic, que también regentan centros de detención para inmigrantes indocumentados y vieron crecer sus beneficios bajo la administración de Trump. Sin embargo, la medida no afecta a los centros de detención para migrantes que también están en control de privados, indicó Susan Rice, la consejera de política interior de Biden. Se trata de la primera medida del nuevo presidente en materia de justicia penal, área en la que se comprometió a operar profundas reformas. En particular, prometió luchar contra las tasas récord de encarcelamiento en el país y contra el enorme número de integrantes de las minorías que encarcelados.

La medida de Biden se engloba dentro de sus programa de igualdad racial porque, actualmente, los afroamericanos tienen 5.9 más probabilidades de ser encarcelados que sus pares blancos, mientras que los hispanos tienen 3.1 más probabilidades de acabar en prisiones que los blancos, según un informe de la organización por un sistema judicial justo The Sentencing Project. ‘Para disminuir los niveles de encarcelamiento, debemos reducir los incentivos para encarcelar basados ​​en las ganancias eliminando gradualmente la dependencia del gobierno federal de los centros de detención de criminales operados por el sector privado’, indicó el documento. De acuerdo con la orden firmada por Biden, el sistema penitenciario en Estados Unidos deberá dar prioridad a la rehabilitación y a la redención. Sin embargo, las cárceles privadas han mostrado un rendimiento inferior constante al de los centro federales con respecto a los servicios, programas y recursos correccionales. La medida tomada por Biden tiene un alcance limitado para reformar el sistema de justicia penal estadounidense, pues solo 116,000 de los más de dos millones de presos están recluidos en establecimientos privados en 2019, 7% en prisiones estatales y 16% en federales, según el Departamento de Justicia. Los centros de reclusión privados surgieron en los años 80 en Estados Unidos, cuando el número de reos comenzó a aumentar exponencialmente debido, fundamentalmente, a un recrudecimiento de la lucha contra las drogas. Con información de AFP y EFE

