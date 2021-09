Bárbara Mori sufre pérdida de memoria como secuela del coronavirus

(AGENCIAS) 23 de septiembre de 2021.- Bárbara Mori está muy emocionada porque hace unos días estrenó, en el Guanajuato Film Festival, el cortometraje Más fuerte que el miedo, dirigido y escrito por ella misma, y producido por su pareja Fernando Rovzar.

Sin embargo, su felicidad se ha visto empañada por la secuela que le dejó el Covid-19, que contrajo durante un encuentro familiar.

La actriz nacida en Uruguay, hace 43 años, contó al programa Hoy acerca del encuentro que tuvo con su mamá, su hermana Kenia Mori y unos sobrinos, después del cual dio positivo a Covid-19.

«Fui a visitar a mi hermana a su casa. (Ahí) estaban ella, sus dos sobrinas, mi mamá y la novia de mi hermano. Nos reunimos como familia. A los tres días empecé con fiebre, mucho dolor en los párpados, en la cabeza; me hice la prueba y salí positiva. Me guardé durante 15 días hasta que pasó la enfermedad», contó Bárbara.

Su sorpresa fue mayor al descubrir que el virus le dejó como secuela la pérdida de memoria, lo que le generó ansiedad, ya que es una de sus más grandes herramientas de trabajo.

«Siempre he usado mi memoria, siempre me ha funcionado muy bien; llevo 25 años trabajando con ella y de pronto no poder usar la cabeza, no poder hilar… La sensación me dio un poco de ansiedad», dijo Mori.

Hace cinco meses la protagonista de Treintona, soltera y fantástica había contado al mismo programa otras secuelas que le dejó el virus.

«(Me dejó) esta desorientación, en la que sentía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi mente estaba en otra parte. Tuve que ser muy amorosa y paciente conmigo misma para esperar a sentirme bien y gracias a Dios ya lo estoy», aseguró Bárbara.

