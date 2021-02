Bárbara de Regil sufrió una mala cirugía, le colocaron implantes usados

(AGENCIAS) 15 de Febrero de 2021.- Bárbara de Regil confesó que fue una víctima más de una mala cirugía estética y le pusieron unos implantes usados. La actriz detalló que su salud se vio afectada, situación por la que necesitó operaciones de reconstrucción.

La estrella de “Rosario Tijeras” pasó por lo mismo que Consuelo Duval, Alejandra Guzmán y otrras famosas que se enfrentaron a secuelas por la mala práctica de una cirugía estética.

Bárbara de Regil vivió un calvario por unos implantes usados

Bárbara de Regil, quien en una ocasión fue blanco de burlas en las redes tras dar un consejo curativo, recordó que durante su adolescencia se sentía muy insegura por su físico. Reconoció que no siempre ha estado conforme con su cuerpo y esto la llevó a operarse.

“Cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘la plana’ porque no tenía buba, me traumaba y me daba muchísima inseguridad. Cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, me metí a un quirófano a operarme las bubis” Bárbara de Regil

Bárbara reconoció que no siempre aceptó su físico.

La intérprete compartió su mala experiencia mediante varios videos en su cuenta de Instagram y contó cómo fue que descubrió que le habían colocado implantes usados.

“Cuando me operan, me estoy recuperando y el doctor me dice, ‘no vas a creer lo que encontré… tus implantes son usados’” Bárbara de Regil

De Regil añadió que su cuerpo sufrió daños por la mala práctica, por ello fue sometida a cuatro cirugías que le dejaron múltiples cicatrices. A partir de esta experiencia, lo que ahora valora más es su vida.

“Tuve muchas infecciones, las cirugías eran para reconstruir, cicatrizar mil cosas que amo, me daba mucho nervio” Bárbara de Regil

La coach fitness aseguró que a partir de este error le despertó un gran miedo por el quirófano y por ello no piensa someterse a un nuevo tratamiento estético. Dejó claro que no está en contra de quién si desee recurrir a este tipo de “arreglitos”.

“Yo paso las cirugías, me da un montón de miedo, como se lo podrán imaginar. De cirugías quedé out, ni una, no quiero, me da mucho miedo meterme a una cirugía. Pero tengo familiares y amigas que se las han hecho con gente experta y todo sale bien” Bárbara de Regil

