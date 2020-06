Ayuntamiento de Torreón mantiene filtros sanitarios en el transporte público

Torreón, Coahuila a 18 de Junio de 3030.- El Ayuntamiento de Torreón, a través de la dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, continúa con los filtros sanitarios para revisar las condiciones del transporte urbano en la modalidad de taxi y autobús.

Este miércoles, la dirección de autotransporte, instaló un filtro en el bulevar Independencia y calle Múzquiz, en el centro de la ciudad, resultando 16 infracciones por no acatar las medidas sanitarias e higiénicas en esta contingencia sanitaria.

Se infraccionaron once autobuses, dos líneas urbanas y siete suburbanas por no cumplir con las medidas sanitarias en esta contingencia, además dos unidades suburbanas (Moctezuma y Torreón-Gómez) se retiraron de circulación y se enviaron al corralón, por estar sucios y no contar con garantías y póliza de seguro.

También se infraccionaron a cinco unidades de taxi, porque el chofer no usaba el cubrebocas para dar el servicio.

En lo que va del mes suman 65 infracciones por no cumplir con las normas sanitarias e higiénicas de las unidades, sobrecupo, no respetar la sana distancia y por no portar cubrebocas; cabe resaltar que todos los usuarios del transporte público deben usar obligatoriamente cubrebocas.

Los filtros sanitarios son permanentes e itinerantes, para revisar las condiciones del transporte público en su modalidad de taxi y autobús.

Además la dirección realiza sanitizaciones periódicas a todas las unidades de transporte público, acciones que se ejecutan con recursos cien por ciento municipales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...