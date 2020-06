Autoriza Marina Vitela reapertura del Mercado, pero con respeto a protocolos sanitarios

Gómez Palacio, Durango a 16 de Junio de 2020.- La presidenta municipal de Gómez Palacio, Alma Marina Vitela Rodríguez, reconoció que los comerciantes fueron los únicos en cumplir el acuerdo de la Junta de Coordinación Estatal COVIS-19 de pasado 5 de junio para suspender sus actividades, pero sin un esfuerzo regional y estatal conjunto, la suspensión de labores no esenciales resulta inefectiva, por lo que en atención a su petición, a partir de este martes 16 podrán reanudar su trabajo en horario restringido, siempre y cuando respeten las medidas sanitarias para evitar más contagios.

Al recibir personalmente a una comisión de pequeños comerciantes y locatarios del mercado “José Ramón Valdez”, que marcharon hasta la presidencia municipal en demanda de que se les permita reabrir sus negocios ante la difícil situación económica que enfrentan, se acordó de común acuerdo la apertura del mencionado centro comercial de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, autorización que estará sujeta a revisión de acuerdo a como avance la contingencia sanitaria.

El encuentro, celebrado en la sala del cabildo, y observando en lo posible la sana distancia, sirvió a los manifestantes para expresarle a la alcaldesa que mientras a ellos se le exige mantener cerrados sus negocios y hasta con la aplicación de severas multas, en los vecinos municipios de Torreón y Lerdo,

la actividad comercial se mantiene normal, además de que afirman que los negocios grandes de Gómez Palacio, tampoco se sumaron al cierre de las actividades no esenciales.

Vitela Rodríguez, por su parte, reiteró que la toma de decisiones ha sido muy difícil y siempre asumiendo la responsabilidad de velar por la salud de todos los gomezpalatinos, les dijo que no la deben ver como enemiga, “pues siempre los he tenido presentes en el radar y no porque ahorita hayan venido”, de ahí su intención de apoyarles con la gestión de algunos créditos, mismos que no están en proceso de fondearse.

Pero sobre todo, les reconoció la disposición que tuvieron por cerrar durante dos semanas y viendo que las autoridades y comerciantes de los vecinos municipios no cumplieron, se sintió obligada a ser solidaria con su gente y sensible a sus problemas, por lo que se les permitirá abrir sus comercios a partir de este martes, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, considerando que fueron los comerciantes los únicos de La Laguna que atendieron el cierre total y que han sido responsables en atender las medidas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...