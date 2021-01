Aumento de contagios y muerte preocupa al país y al mundo: López-Gatell

Ciudad de México a 22 de Enero de 2021.- El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, expuso que el incremento de contagios y muertes por coronavirus, “preocupa no solo al país, sino preocupa a todo el mundo. Tenemos varios países que tienen una línea vertical de ascenso, el aumento en las curvas epidémicas. En nuestro país podemos ver como tuvimos hasta el momento dos ciclos epidémicos en febrero y llegó hasta la semana 29, la última semana del mes de julio. A partir de agosto tuvimos menos casos en agosto y septiembre».

El funcionario argumentó que, en medio de la pandemia, los casos de influenza no crecieron. “Cuando llegamos a la semana 40 comenzaron un mayor número de caso, dijimos preparémonos para una epidemia larga. Y en otoño e invierno comienzan a aumentar los contagios. La influenza no se presentó tenemos cifras mínimas de influenza, comenzó a subir y subir, y estamos en este pico epidémico”.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario reiteró que el contagio es por vía respiratoria, por el uso de las manos, y dado que ese es el mecanismo, y si hay personas conviviendo con otras, hay posibilidad de contagio, el uso de cubrebocas ayuda a prevenir los contagios, el cubrebocas, la distancia, el lavado de manos. En todo el mundo las medidas son las mismas que hay en México. Y tenemos que tener conciencias que la vacunación va a llevar un tiempo.

Por su parte el Ejecutivo Federal, se refirió a el permiso para adquirir la vacuna a gobiernos estatales o empresas privadas se circunscribe a un escenario donde “no alcanza la producción nosotros estamos obteniendo la vacuna y ya llevamos ocho meses en negociaciones, y porque tenemos muy buenas relaciones con los gobiernos extranjeros, y tiene mucha autoridad moral el gobierno de México. Nos están ayudando las farmacéuticas. No es fácil conseguir la vacuna.

“He escuchado decir a quienes dicen voy a comprar vacunas y no es tan fácil. Es poner orden y saber dónde las van aplicar. Con esa información, si es que la pueden aplicar antes, yo lo dudo, y esto es muy interesante también. Vamos con pasos de gigante, vamos avanzar como lo estamos haciendo. El gerente general de Pfizer, hablamos de que en un día se aplicaron casi 150 mil vacunas, hay lugares donde tienen la vacuna y la tienen congelada, y tenemos capacidad de distribución, movimiento aviones y helicópteros, en un día distribuimos la vacuna en todo el país.

“No hay ningún problema, para no darle uso electoral ni politiquero a la vacuna, los mexicanos están muy consientes y avispados. Si nosotros no decimos no se puede, imaginen lo que estarían diciendo. No, y como andan zopiloteando, tenemos que decir hay permiso para que no nos echen la culpa. Cuentas claras y chocolate espeso”.

También adelantó que el gobierno ya está adquiriendo oxígeno suficiente ya hay un plan específico con ese propósito. “Y también ya se adquirió la medicina que se necesita para la atención a enfermos Covid, la anestesia que se aplica, y en el acuerdo con la ONU, ya también hay muy buenos resultados. El lunes voy a recibir a funcionarios de la ONU que me van a informar de las primeras licitaciones de medicamentos a través de la ONU. El martes que se informe de cómo vamos en la adquisición de medicamentos”.

