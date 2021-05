Atletas de Coahuila, con la mira en los Nacionales CONADE 2021

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 29 de Mayo de 2021.- Luego de finalizado el evento macro regional de atletismo que se celebró en Monterrey, Nuevo León, deportistas de Coahuila están a la espera de que la Federación de la especialidad haga oficial el ranking nacional que les dé la oportunidad de participar en los Nacionales CONADE 2021.

Durante tres días, los integrantes de la Delegación Coahuila enfrentaron a los mejores atletas de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Jalisco y Nayarit, en pruebas de pista y campo, buscando dar las mejores marcas y sortear este proceso selectivo.

Las categorías convocadas fueron Sub 18, Sub 20 y Sub 23 en ambas ramas.

El evento macro regional se realizó en la Pista Atlética del Centro de Alto Rendimiento de Nuevo León (CARE).

En estas tres jornadas de competencias, los representantes de Coahuila fueron asiduos visitantes del pódium de vencedores, cosechando un total de 28 medallas: 8 de primer lugar; 9 de segundo y 11 preseas de tercer lugar, en las distintas pruebas.

En este evento se puso de manifiesto la buena preparación que tuvieron los atletas de nuestra entidad durante la pandemia por Covid-19, entrenamiento que nunca dejaron de realizar así fuera en casa o posteriormente en sus sedes originales de práctica, con lo que pudieron dar seguimiento a su proceso de preparación.

Pasado este evento macro regional, nuestros atletas continúan con sus entrenamientos de cara a los Nacionales 2021.

