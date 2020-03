Así se dio la audiencia de Renato Ibarra

Ciudad de México a 13 de Marzo de 2020.- Renato Ibarra salió del Reclusorio Oriente, luego que se le retiraran los cargos de Tentativa de Feminicidio y Tentativa de Aborto, sólo fue vinculado a proceso por Violencia familiar, el cargo menos grave. Su esposa, Lucely Chalá, se retractó y afirmó que no la agredió físicamente.

“Empezamos a tener una discusión en la cual intervino sus familiares y también mi hermana Karen, en el cual las cosas se salieron de control y hubo empujones, jalones, luego nos metimos al vestidor, en el cual seguían los empujones y jalones, me di la vuelta y la verdad ya no vi nada. No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron”, dijo Lucely en la audiencia.

Renato Ibarra afrontará el delito de violencia familiar, por no ser grave, en libertad.

Las recomendaciones que hizo la juez a Renato fueron las siguientes:

Reparación del daño.

Que se vaya de su casa

Que se aleje de su esposa

Que tome un curso sobre perspectiva de género.



Luego del incidente de hace unos días, Lucely Chalá había relatado ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) que, Renato Ibarra había gritado: “Me vale ver…, péguenles, no me importa si hay un muerto, péguenles!”.

