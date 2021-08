Así reaccionó Alex Rodríguez luego de que JLo borró todo rastro de él en redes

(AGENCIAS) 16 de agosto de 2021.- Este sábado Jennifer López borró todas las publicaciones que tenía junto a su ex prometido, Alex Rodriguez en su cuenta de Instagram, incluyendo las fotos que compartieron en los más de dos años que duró su relación. No conforme con eso, la cantante lo dejó de seguir. ¿Y el ex beisbolista qué ha hecho al respecto? Al parecer, nada hasta el momento.

Al menos en estas últimas horas, la cuenta del deportista sigue “intacta” en el sentido de que aún conserva todas las fotos de sus viajes, de sus momentos románticos, etc.

Es más, el ex prometido de la “Diva del Bronx” tampoco ha dejado de seguirla, señal de que, al menos de su parte, no ha tomado a mal la noticia de que su ex novia ya borró todo rastro de él en redes sociales y en su vida.

Quizá a Alex no le afectó la decisión de su ex, pues aunque en su cuenta ya no hay fotos de ellos dos juntos aún quedan imágenes de JLo con las hijas de ARod, Natalie y Ella, o de Alex con Max, uno de los hijos de Jennifer.

Luego de que a principios de año Jennifer canceló su compromiso y terminó definitivamente con Alex Rodríguez, la actriz y cantante retomó su relación con Ben Affleck, con quien tuvo un muy publicitado romance de 2002 a 2004.

La llama entre ellos renació y decidieron regresar en abril de este año y según reportes de la revista People, la pareja está más feliz que nunca. De hecho, una fuente aseguró a la publicación que están locamente enamorados el uno del otro y que son el amor de sus vidas.

Otra fuente cercana a Ben y Jen afirmó que el actor está «muy feliz» con su novia cantante, y que «ella es maravillosa para él», mientras que una fuente cercana a López agregó: «Quieren hacer todo lo posible para que esto funcione».

