Así es como Meghan planea a dar a luz a su segunda hija en California

(AGENCIAS) 31 de Marzo de 2021.- Pese a que una vez más, Meghan Markle y el príncipe Harry no han revelado muchos detalles sobre la llegada de su segunda hija, ya se dieron a conocer algunos detalles al respecto, sobre todo en las condiciones en las que dará a luz la ex actriz, ahora que ya no pertenecen a la familia real.

Todo parece indicar que en esta ocasión la todavía duquesa de Sussex podrá dar a luz a su hija en su casa, tal y como lo había planeado en su primer embarazo, quien se esperaba naciera en la residencia de Frogmoré Cottage en 2019.

Una fuente cercana a la pareja dijo al portal Page Six que, si no hay ninguna complicación, la hija que esperan Meghan y Harry nacerá en su mansión de Montecito, California, donde viven desde finales de julio del año pasado.

La decisión de la pareja evitaría que se filtre la noticia del nacimiento de la bebé, antes de que ellos lo anuncien en caso de que alguien tuviera la intención de avisar a la prensa después de verlos entrar en algún hospital.

“Meghan ya planeaba dar a luz en Frogmoré Cottage cuando estaba embarazada de Archie, pero al final sus médicos le recomendaron que acudiera al hospital privado de Portland en Londres para dar a luz”, indicó la fuente antes mencionada.

También recalcó que si este parto también se complica, su mansión está ubicada muy cerca del Cottage hospital de Santa Barbara, uno de los mejores de Norteamérica, donde podrían atenderla en caso de una emergencia.

En la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, trasmitida el 7 de marzo pasado, Meghan y Harry revelaron que estaban esperando a una niña, quien, a diferencia de su hermano mayor, nacerá en Estados Unidos, ya que la pareja no planea viajar a Londres para visita a la familia real, y tampoco por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet