Así celebró William el histórico pase de Inglaterra a la final de la Eurocopa

(AGENCIAS) 08 de julio de 2021.- Los ingleses están felices porque el equipo de futbol del país logró ayer pasar a la final de la Eurocopa 2020 (el año pasado no se realizó debido a la pandemia) al vencer al equipo de Dinamarca, 2-1, y claro que el príncipe William no es la excepción, de hecho él estuvo apoyando a su selección desde el palco real, aunque esta vez acudió solo, pues Kate Middleton se encuentra en cuarentena.

Esta es la primera vez en 55 años que el equipo inglés logra llegar a la final, por lo que es un momento muy significativo para todos los aficionados. La noticia ocupa hoy las portadas de todos los diarios británicos, con la excepción del Financial Times, y las publicaciones competían en superlativos.

«Inglaterra hace historia», escribió The Times; The Sun hacía alusión a la que es «probablemente la mejor sensación del mundo», retomando un eslogan de la cerveza danesa Carlsberg, mientras para el Daily Star esta victoria es «el mayor sueño de todos los tiempos». «Es un sueño para Inglaterra», agregaba The Guardian.

Toda esta alegría también la compartió el príncipe William, quien publicó un mensaje para los jugadores en su cuenta oficial de Twitter apenas terminó el encuentro: “¡Qué juego, qué resultado! Un gran esfuerzo en equipo @Inglaterra. Todo el país estará apoyándolos el domingo #ItsComingHome”.

De hecho, políticos británicos también se deshicieron en elogios, empezando por el primer ministro Boris Johnson, que el miércoles por la noche vistió la camiseta blanca de la selección inglesa y destacó la «fantástica actuación del equipo de Gareth Southgate», pidiendo en Twitter que traigan el trofeo «a casa».

En el canal Sky News, su ministro de Finanzas, Rishi Sunak, calificó la victoria de «momento fantástico para el país» y recordatorio de «cómo era la vida antes del coronavirus».

Ondeando la bandera roja y blanca de Inglaterra, los aficionados lo celebraron por miles en las calles, desafiando las normas anticovid a pesar del repunte de las infecciones debido a la variante Delta.

William no fue el único miembro de la realeza presente en el estadio de Wembley, del equipo contrario se encontraba la princesa Mary de Dinamarca junto con su esposo Frederik y su hijo Christian. Tristemente para ellos el resultado no fue el esperado, aunque no por ello dejaron de apoyar a su equipo en todo momento.

Otros de los famosos presentes fueron David Beckham y Guy Ritchie.

