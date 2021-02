Asegura Regidor Panista que Gómez Palacio es el Municipio con menor inversión en obra pública

Gómez Palacio, Durango a 16 de Febrero de 2021.- En opinión del Partido Acción Nacional –PAN-, Gómez Palacio es el municipio que menor inversión hizo en obra pública durante el año pasado.

Lo anterior fue expuesto por el regidor del ayuntamiento gomezpalatino y representativo del blanquiazul, Francisco Bueno Flores, durante la rueda de prensa que ofreció en las oficinas de ese organismo político, en compañía del presidente del Comité Directivo Municipal, Mario Ibáñez Delgado.

El integrante del máximo órgano colegiado, señaló que “en repetidas ocasiones hemos señalado una serie de inconsistencias en el manejo de las finanzas del ayuntamiento local y he sido insistente en que se revisen el gasto de algunas direcciones y áreas del ayuntamiento, porque los números que nos reportan no dan o no checan, pues el año pasado se autorizaron, de forma inexplicable, incrementos a rubros que nada tienen que ver con la atención a la población o a la pandemia”.

Sostuvo Bueno Flores que únicamente entre el síndico, el tesorero y el Secretario del Ayuntamiento, gastaron en el 2020 más de 260 millones de pesos, lo que contrasta con los 68 millones de pesos que ejerció la Dirección de Obras Públicas, apenas el 4.2 por ciento del presupuesto total del ayuntamiento, el cual asciende a 1,604 millones de pesos.

Dijo que esto contrasta con los vecinos municipios de Torreón y Lerdo, que ejercieron en porcentaje cantidades muy superiores a Gómez Palacio durante el año pasado.

Aseguró que Lerdo ejerció un monto total de 539 millones de pesos y 76 en obra pública, lo que representa un 12.81% de su gasto.

Torreón, en cambio, manifestó que ejerció un monto total de 2,890 millones de pesos y 300 en obra pública, lo que representa un 10.38% de su gasto.

Finalmente dijo que Gómez Palacio ejerció un monto total de 1,604 millones de pesos y casi 69 millones en obra pública, lo que representa un 4.3% de su gasto.

