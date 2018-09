Arthur Perrault, cura acusado de abuso

(AGENCIAS)

25 de Septiembre de 2018.- Un encorvado Arthur J. Perrault entró arrastrando los pies en la corte federal con un bastón el viernes, con las esposas colgando de su muñeca, una cadena de la cintura de seguridad alrededor de su cintura. El sacerdote de 80 años con barba – en suelo estadounidense por primera vez en más de dos décadas – le dijo a un magistrado estadounidense que había tenido un derrame cerebral hace tres años, que era sordo de un oído y que tenía problemas para caminar y recordar.

Esa es una imagen muy diferente a la que se pintó en los registros judiciales recientemente presentados de un joven Perrault que usaba ropa interior de seda, fumaba una pipa y duchaba a los monaguillos que estaba preparando con regalos y comidas.

Perrault vivió dos vidas durante los 20 y algunos años que pasó en algunas de las parroquias católicas más grandes de Albuquerque, alegan los registros estatales y federales.

En su vida pública, fue amado por muchos como sacerdote y maestro. En secreto, alegan los fiscales federales, Perrault fue “un acosador de niños en serie que abusó de numerosas víctimas”, según una moción presentada el viernes por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nuevo México.

Perrault huyó de los EE. UU. En 1992 cuando “las noticias de su horrenda conducta criminal se hicieron públicas”, dice la moción. Ahora está bajo custodia federal después de su arresto la semana pasada por cargos federales de abuso sexual agravado contra un niño de 11 años en Nuevo México.

Se alega que las molestias repetidas del muchacho de 1991 a 1992 ocurrieron en propiedad federal, mientras que Perrault se desempeñó como capellán militar en Albuquerque, de acuerdo con las autoridades federales.

Durante las últimas dos décadas, Perrault enseñó a estudiantes en una escuela en Marruecos, que no tiene ningún tratado de extradición con los Estados Unidos. El gobierno marroquí, sin embargo, expulsó al sacerdote y permitió que el FBI lo sacara del país para su enjuiciamiento.

Al menos 38 de las presuntas víctimas de Perrault en Nuevo México han venido a contar cómo, en palabras de un hombre, “su toque me cambió la vida”. La madre de un joven sostiene que su hijo se suicidó después de haber sido maltratado por el sacerdote.

Debido a cuándo y dónde se produjeron los presuntos abusos, y la edad de las víctimas cuando ocurrió el abuso, las autoridades federales solo pudieron presentar cargos penales relacionados con una presunta víctima.

“Probablemente hay algunas personas que dudaron que el Sr. Perrault sea llevado de regreso a Nuevo México para enfrentar a un juez después de estar fuera por tanto tiempo”, dijo el viernes James C. Langenberg, agente especial del FBI a cargo. “Pero es importante demostrar que están equivocados por una razón: la víctima en este caso. El FBI está comprometido a buscar justicia para las víctimas en cualquier momento y en cualquier lugar “.

Langenberg dijo que no estaba al tanto de acusaciones similares de abuso sexual por el tiempo de Perrault enseñando niños en Tánger, Marruecos.

Perrault, a través de su abogado designado por el tribunal, se declaró inocente de los cargos federales, que conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua. La Jueza Magistrada Karen Molzen ordenó que permanezca bajo custodia federal en espera de una audiencia de detención el martes.

Meses y años de abuso

La forma en que el FBI y la Fiscalía lograron presentar cargos federales contra un fugitivo acusado de crímenes que ocurrieron hace más de 20 años se detalla en una moción para detener a Perrault bajo custodia federal en espera de juicio.

Con Perrault considerado “sin permiso” o “ausente”, según los registros de la iglesia, el FBI inició su investigación en 2016 después de recibir un consejo.

Posteriormente, la agencia reveló información según la cual Perrault supuestamente abusó sexualmente de al menos otras dos víctimas mientras trabajaba como capellán en la Base de la Fuerza Aérea de Kirtland. Específicamente alegaron que Perrault abusó de ellos en la base, incluso en su oficina en la capilla de la base y dentro de su automóvil.

Un hilo común en la evidencia que corrobora el FBI: supuestas víctimas recordaron el hábito de fumar y la ropa interior de seda de Perrault.

“A pesar de que algunas víctimas informan actos individuales de abuso, la mayoría describe el abuso continuo de varios meses o años”, afirmó la Fiscalía.

“También hay evidencia en este caso de que el acusado admitió haber abusado sexualmente de una de estas otras víctimas. De hecho, los investigadores obtuvieron una carta de disculpa a los padres de esta víctima acusando a su conducta de un diagnóstico de cáncer, lo cual no era cierto “.

Perrault escribió la carta de disculpa en 1971, unos 20 años antes de que presuntamente abusara de la niña de 11 años nombrada como la víctima en el caso federal.

Lazos de Paraclete

Más de dos décadas después de que Perrault desapareció de su puesto como párroco de St. Bernadette Catholic Church en Northeast Heights, el juez de distrito estatal Alan Malott publicó el año pasado más de 400 páginas de cartas, memos y otros documentos internos de la Arquidiócesis en demandas por daños y perjuicios a pedido de KOB-TV – sobre las objeciones de la Arquidiócesis de Santa Fe.

Los documentos muestran que los funcionarios de la iglesia en la Arquidiócesis de Hartford, Connecticut, en 1965 descubrieron los “acercamientos homosexuales de Perrault a algunos de los jóvenes con quienes estaba trabajando”. Fue ordenado sacerdote 18 meses antes.

Al igual que otros sacerdotes antes y después, Perrault fue enviado a un centro de tratamiento ahora cerrado dirigido por los Siervos del Paráclito en Jemez Springs. En aquel entonces, su documentación de transferencia lo caracterizaba por tener una “perturbación emocional”.

Después de tres meses de tratamiento, Perrault fue considerado listo para regresar a trabajar en Nuevo México, con un terapeuta que señaló que sufrió por haber crecido como un “hijo único”.

Fue nombrado para enseñar religión en St. Pius High School, pero a mediados de la década de 1960, de acuerdo con una línea de tiempo preparada por un bufete de abogados de Albuquerque, los registros muestran que Perrault abusó de “Victim # 1 en la casa del Arzobispo”.

Los registros judiciales muestran que varios sacerdotes y los líderes diocesanos fueron alertados repetidamente sobre la conducta de Perrault durante los 26 años que vivió y trabajó en Albuquerque.

Un sacerdote, contado por los feligreses en Annunciation Parish en 1980 que Perrault estaba abusando de sus hijos, “nunca informó esto a la Arquidiócesis porque sabía que no se haría nada”.

Pero en 1992, después de que dos víctimas fueran a la policía de Albuquerque, el entonces arzobispo Robert Sánchez suspendió las facultades de Perrault ante la Arquidiócesis de Santa Fe “debido a las denuncias que existen actualmente”.

Durante años, las víctimas y sus padres se quejaron de Perrault, incluida una víctima que afirmó que fue abusada por primera vez a los 10 años como monaguillo en la parroquia Reina del Cielo. Varios años después, mientras se encontraban en un retiro con Perrault y otro sacerdote como chaperones, el mismo chico informó que “tuvo lugar caricias y sexo oral mutuo”, según una queja investigada por la arquidiócesis.

Otro niño tenía miedo de salir de su habitación durante tres días después de quejarse de que Perrault lo acariciaba y lo tocaba “de una manera sexual”. Perrault descubrió, afirmó en un registro judicial, “y dijo que iba a hacer mi La vida era miserable por decirle a alguien que me había molestado, y que nadie me creería nunca, y que es mejor que nunca se lo cuente a nadie “.

“Dijo que podía hacerme el problema, no él, porque era un sacerdote, y que todos los sacerdotes saben, y todos pueden hacer lo que quieran”.

Sin embargo, otro hombre proporcionó una cuenta, presentada ante el tribunal, de lo que ocurrió cuando trató de informar la conducta de Perrault.

“Recientemente, me confesé por primera vez para siempre, específicamente para contar la historia del padre. Art Perrault abusando de mí cuando era adolescente en un dormitorio y yo metiéndome en problemas por denunciarlo. El sacerdote actual escuchó la historia, y luego me dijo que era yo quien debería hacer penitencia, no la Iglesia. No he vuelto “.

