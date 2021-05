Arrasa Omar Castañeda en Chapala

Gómez Palacio, Durango a 17 de Mayo de 2021.- Con aplausos, porras, tambores y una gran algarabía cientos de personas en Chapala recibieron al candidato a diputado federal por el Distrito 02, Omar Castañeda, de la coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT y PVEM.

El fervor de los ciudadanos de hizo notar en la colonia Fidel Velázquez «Chapala» en la plaza de arena donde se realizó un encuentro con este importante sector de la población.

Ahí, Omar Castañeda, destacó el sentido humano de la Cuarta Transformación que ha brindado muchísimo más apoyo social para adultos mayores, para jóvenes, para estudiantes, para discapacitados, pero también la necesidad de ampliar el recurso para madres solteras, para el sector salud, para contar con servicios como internet gratuito, para mejora de carreteras y otras obras e infraestructura básica necesaria.

«Ya se duplicó la pensión para adultos mayores. A partir del 2018 que llegó a la presidente de la República Ya Saben Quién se ha estado escribiendo una nueva historia en todo nuestro país dejando atrás el abandono que nos dejaron los políticos ya vistos, por eso vamos a ganar contundentemente el 6 de junio», señaló Omar Castañeda.

También reconoció la importancia de que los jóvenes en la Cuarta Transformación:»Los jóvenes son el presente más valioso y el futuro prometedor de nuestra sociedad mientras los candidatos del PRIAN los ven como mal vivientes nosotros vemos en ellos la esperanza de México. Por eso Hemos lanzado las becas para que sigan estudiando».

Para democratizar la agenda que habrá de llevar a la Cámara de Diputados apuntó que aunque tiene claro que se necesitan más créditos blandos a los comerciantes, mas apoyos a las madres solteras se hará una asamblea democrática popular «para construir las propuestas que vamos a llevar a la cámara de diputados».

El candidato morenista orgullosamente destacó su origen humilde, por lo que entiende perfectamente cuáles son las necesidades del pueblo «Necesitamos políticos aquí, en este barrio, en todos los barrios, escuchando a la gente y entendiendo que hoy la forma de hacer política es a ras de tierra con nuestros semejantes. Yo soy Omar Castañeda y vengo del barrio de Trincheras y he vivido las necesidades que tienen todos ustedes. Del otro lado ya fueron presidentes, ya fueron diputados, ya qué les pueden venir a prometerles? qué pueden prometerles que no hayan tenido oportunidad de hacer y no hicieron nada en su momento», finalizó.

También habló de la importancia de que Morena gane el Congreso de La Unión porque es donde se definen los presupuestos para becas, para adultos mayores, para infraestructura y para discapacitados.

