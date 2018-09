Arranca “Empoderamiento de Mujeres Multiplicadoras” en la Región Centro

Monclova, Coahuila a 03 de Septiembre de 2018.- La puesta en marcha del programa “Mujeres Multiplicadoras”, a cargo del Instituto Coahuilense de las Mujeres, permitirá que de manera gradual cada vez sean más mujeres las que se unan al organismo en las diversas regiones de la entidad, señaló Abigail Martínez, coordinadora regional.

Destacó que dicho programa es considerado como un plan piloto y parte del programa “Vivir Sin Violencia”, que ya se trabaja en las diversas regiones del estado.

Martínez explicó que el taller tiene como objetivo capacitar a mujeres que en su momento serán como redes en los sectores sociales, como colonias, barrios, municipios y ejidos; y lo harán en coordinación con las titulares de cada región del instituto, esto con la finalidad de detectar a quienes sufren de algún tipo de violencia.

Dijo que en este curso se expusieron diversas técnicas para ganarse la confianza de quien ha sido agredida psicológica, moral o económicamente, y que por fin se atreva a denunciar; o que en su caso se acerquen y soliciten algún tipo de ayuda.

La funcionaria detalló que en las mesas de trabajo que se realizaron en el caso de la Región Centro, con el módulo itinerante, se detectaron a algunas personas que se mantenían calladas ante las vejaciones a que eran objeto por su pareja.

“Seguimos lamentablemente con el estereotipo de mujeres sumisas… no denuncian, y en muchos casos, al denunciar, el ciudadano condena que ya vive violencia en extremo, pero no es así. Puede ser violencia que no ocasiona daño físico, pero que sí molesta, aun así no levantan la mano por el qué dirán”, añadió.

Finalmente, con este sistema de confianza se busca que la mujer cuente por lo que está pasando al interior del núcleo familiar, despierte y denuncie en las redes de organizaciones que hay en todo el estado.

