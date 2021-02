Armando Archundia espera que el caso de Adalid Maganda no vuelva a ser por racismo

Ciudad de México a 03 de Febrero de 2021.- La polémica se ha vuelto a presentar en la Liga MX. Luego de darse a conocer la salida del silbante Adalid Maganda de la Comisión de Arbitraje de manera inesperada, varios analistas del trabajo arbitral han dado su punto de vista, uno de ellos el exjuez central Armando Archundía.

El exárbitro mundialista recordó en Jugando Claro el caso de Maganda en 2018, cuando demandó a Arturo Brizio, quien comenzó a presidir la Comisión en ese año, por un supuesto caso de racismo. Un hecho que espera que no se repita en este nuevo caso en el que no cumple con los requisitos para pitar en la Primera División.

«Recordemos que hace un par de años, cuando llega a la presidencia de Comisión de Árbitros, Arturo Brizio. Despiden a Adalid Maganda y se dijo en ese momento que por bajo rendimiento, pero Maganda fue a recursos humanos a demandar por discriminación. La Comisión da marcha atrás, nuevamente lo vuelven a reclutar diciendo que tiene capacidad y que va a dirigir, lo debuta hace dos torneos en un partido del Necaxa, en el que no le fue muy bien.

Esperemos que esto no transcienda y caiga en un tema de racismo»

«Me parece que no tiene el nivel, lo comenté después del partido que dirigió entre el Toluca y Querétaro, incluso no se dejó ayudar por el VAR, por así decirlo. Arturo Brizió salió ese lunes en su resumen semanal, donde dice que Adalid Maganda tuvo un buen trabajo, que solamente se le escapo una mano que no sancionó y que iba a seguir trabajando y hoy nos encontramos con la noticia de que ya no es más árbitro de la Liga MX; ahí sí coincido con la Comisión, no le veía la calidad de estar en la Liga MX. Esperemos que esto no transcienda y caiga en un tema de racismo, que la gente de la Federación y la Comisión asuma la responsabilidad».

Por si fuera poco Benito Archundia recordó que cuando Brizio Carter tomó la presidencia del gremio, llamó a los críticos del arbitraje en diferentes televisoras para que no pusiera en duda la capacidad de los silbantes. Un hecho que llama aún más la atención dentro de la Comisión de Arbitraje.

Brizio nos citó a los analistas en televisión para pedirnos no criticar a los árbitros»

«Cuando él toma la Comisión nos citó a todos los analistas en televisión para pedirnos eso (criticar a los árbitros), ahí varios nos paramos y nos fuimos de la mesa porque no trabajamos de esa manera. En esta ocasión no fui requerido, ni fui invitado, ni recibí ninguna llamada».

