Ari Borovoy deja claras sus intenciones de reconciliarse con los OV7

(AGENCIAS) 19 de julio de 2021.- Desde hace varias semanas, el grupo OV7 mantienen una supuesta pelea, lo que habría puesto en pausa la gira con la que celebrarán sus 30 años de carrera.

Algunos de los cantantes han dado su versión y aseguran que no existen diferencias entre ellos. La más reciente declaración fue la de Kalimba, quien declaró que no existe una pelea entre ellos y que solamente necesitan llegar a un acuerdo, ya que debido a la pandemia tuvieron que suspender la gira y que hasta ahora no se han puesto de acuerdo si la harán o no.

En medio de toda esta polémica, ahora fue Ari Borovoy quien habló al respecto a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde hizo un recuento de los conflictos por los que han pasado los integrantes de OV7 en los últimos meses.

“A Lidia una revista, que dice muchas cosas, la tachó de algo, entonces Lidia salió en su propia defensa a decir que no era verdad y sacó a la luz pública una bomba de información que hoy nos tiene a los OV7 una información muy complicada, entra la prensa, los fans y un mar de suposiciones que terminan haciendo que salga la güera a dar un mensaje, salgamos Kalimba, M´Balia, yo y sale Mariana a decir cosas distintas, desdichos, medias verdades”.

Para poder aclarar las diferencias entre los OV7, Ari propuso reunirse junto con la gente de Ocesa, empresa encargada de la producción de la gira por los 30 años de carrera del grupo. “Quiero proponer que nos reunamos en privado, que nos juntemos los 7 con la gente de Ocesa y que antes de que termine este mes podamos dar certeza de lo que va a pasar y podamos decir si va esta gira para adelante o no”.

Finalmente, el cantante pidió a sus compañeros apartarse del ego y dejar de comportarse como unos niños. “Se trata de una gira de un grupo de cuarentones que estamos reaccionando como gente de 10 o 11 años. Dejemos el ego a un lado y sentémonos”, puntualizó.

Por otra parte, Ari Borovoy también pidió a sus compañeros de grupo cambiar la foto de perfil de sus cuentas de Instagram a blanco, para saber si están de acuerdo con reunirse.

Sin embargo, esta dinámica ha provocado que la división entre el grupo sea más evidente, pues hasta el momento Ari, M’Balia, Kalimba y Erika Zaba lo hicieron, pero, Lidia, Mariana y Óscar no han cambiado su fotografía en sus respectivos perfiles.

