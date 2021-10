Aremi Fuentes gana el Premio Nacional al Deporte 2021

Ciudad de México a 30 de octubre de 2021.- La medallista olímpica de bronce en Tokio 2020, Aremi Fuentes, fue galardonada con el Premio Nacional de Deportes 2021 en la categoría Deporte No Profesional gracias a la nominación por parte de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas.

Después de un año repleto de éxitos, la nacida en Tonalá obtuvo el máximo reconocimiento en el deporte mexicano. Fuentes Zavala destacó este año por la medalla de bronce que obtuvo en Tokio 2020, siendo la única deportista mexicana en obtener medalla en un deporte individual.

“Estoy súper contenta. Gracias al jurado, al presidente de la república, Andres Manuel Lopez Obrador, a la directora, Ana Gabriela Guevara, por hacer esto posible. También quiero agradecer al presidente de la federación por haberme convocado y que mejor a mi entrenador. Me siento muy contento de este sueño anhelado que hoy se vuelve realidad y esto es una motivación más para lo que se define el ciclo de París 2024. Gracias a todas las personas que están conmigo en todo momento.” comentó la halterofilista



Aremi cuenta con 10 años en el mundo del alto rendimiento, convirtiéndose en una de las exponentes en el deporte mexicano. Además de su gran participación en Tokio, la mexicana tiene en su haber 15 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce en competencias internacionales, copas del mundo y campeonatos, además de medalla de bronce en Juegos Olímpicos de la Juventud Singapur 2010.

“Antes de Tokio pasé muchas lesiones pero siempre me visualizaba en el podio. Mi cuerpo no estaba al 100 pero nunca dejé de soñar, nunca dejé de conseguir mis expectativas. Me enorgullece haber sido tan fuerte.” comenta Fuentes Zavala en conferencia de prensa.

Aremi Fuentes sumó en 2020 y 2021 medalla de oro en Copa del Mundo Habana 2020, Medalla de bronce en Pre Olímpico de Halterofilia República Dominicana, Medalla de bronce en la Copa Internacional 2021, Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano, Iberoamericano y Open de Cali 2021 para cerrar con medalla de bronce en Juegos Olímpicos, Tokio 2020.

“Estoy muy contenta de ser un referente para muchos niños y jóvenes que están compitiendo en halterofilia u otro deporte.” dijo la halterofilista



La “Dama de Hierro” agradecida por este gran reconocimiento, continúa con su compromiso por el país, ya que afirma que aunque la halterofilia puede ya no ser un deporte que se presente en París 2024, seguirá trabajando para los retos que vengan.



“Sigue la incertidumbre de halterofilia en París 2024. Sólo nos queda confiar y apoyar a las personas que sigan este deporte. Para París mi primer objetivo es clasificar para esos juegos. Pondré todo mi empeño, modificaré mi técnica y ese trabajo lo haré junto con mi entrenador para hacer de este sueño una realidad.” afirmó la medallista olímpica Aremi Fuentes



Por su parte José Manuel Zayas, entrenador de la halterofilista también fue premiado como mejor entrenador en 2021. Zayas cuenta con 44 años de experiencia como entrenador y profesor de halterofilia teniendo como principal logro la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020.



“Para Tokio pasé muchas adversidades y esto me llena de orgullo como deportistas el haber obtenido este premio. Me siento más orgullosa de que tanto mi entrenador como yo ganamos este premio. Esto es una mayor motivación para París 2024.” comentó Aremi con una gran sonrisa en su rostro



Fuentes Zavala agradeció a todas las personas que confiaron en su talento a través de redes sociales.



A través de los años, Aremi Fuentes ha demostrado su compromiso con el deporte mexicano. Su disciplina y perseverancia han hecho que se convirtiera en una de las deportistas más importantes de los últimos años, haciéndose merecedora de este enorme reconocimiento.

