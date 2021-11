Aprueban en Comisión dictamen del PPEF 2022; Omar Castañeda de su posicionamiento a favor

Durango, Durango a 11 de noviembre de 2021.- El Diputado Federal por el Distrito 02 de Durango, Omar Castañeda González, cómo Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública presentó su voto a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.

La Comisión acreditó con 31 votos a favor y 24 en contra el documento que propone un gasto neto total por 7.8 billones de pesos, 74 por ciento corresponde a gasto programable, es decir, a las erogaciones que la Federación efectúa en cumplimiento de sus atribuciones, con base en los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población, mientras que 26 por ciento son erogaciones de naturaleza no programable, las cuales se asocian al cumplimiento de obligaciones legales. El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.

Omar Castañeda mencionó que el PPEF está orientado a atender las causas que generan la violencia intrafamiliar, la desigualdad, los feminicidios. “Se asustan porque se le bajó cuatro mil millones de pesos al INE, pero saben que se le incrementa a ciencia y tecnología tres mil millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto que realmente atiende las necesidades de las y los mexicanos”.

“México es un país que hoy recupera la esperanza con un gran líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido reconocido por los líderes mundiales y que dio una gran muestra en las Naciones Unidas. Al hablar de ir por el rescate no solamente de los más pobres de México, sino del mundo con acciones concretas”.

Comentó , que esto solo es un acto protocolario, sin embargo no se pretende convencer a nadie, aunque el PRIAN deberían votar a favor, porque así tendrían la conciencia tranquila de que este presupuesto de egresos está atendiendo a los jóvenes, está atendiendo a los adultos mayores, está atendiendo al campo, y porque está atendiendo la realidad de México, de ese país que ustedes no quieren ver, donde algunos han llegado al exceso, a decir que en México no hay pobres.

Estamos hablando de esta nueva era transformadora, ya no más moches, ya no más corrupción, ya no más el viejo régimen. Hoy es el tiempo de la esperanza para todos los mexicanos, tenemos sin duda al mejor presidente, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet