Aplicación de presupuesto en proyectos integrales bien planeados, garantiza el desarrollo de la región

Gómez Palacio, Durango a 10 de julio de 2021.- El triunfo es del pueblo, así lo afirmó el Diputado Federal electo por el Distrito 02 de Durango, Castañeda González, quien obtuvo su cargo con el 52 por ciento de los votos, representados con cerca de 73 mil ciudadanos, que refrendaron su confianza en el proyecto del Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, esto en los pasados comicios.

Con el respaldo de los diez municipios del Distrito 02, El Diputado Electo, Omar Castañeda está comprometido a trabajar coordinadamente con los tres ordenes de gobierno, para que el desarrollo llegue a cada lugar. “Triunfó el proyecto transformador, el proyecto de la esperanza, que está llevando el proyecto de bienestar”.

Recalcó que para el desarrollo regional, el trabajo coordinado es necesario, por lo que en su momento, se reunirá con los Diputados electos de la Zona Metropolitana (ZM), para laborar bajo proyectos específicos, con planeación integral que contemple un plan de trabajo realista como “Agua Saludable”, que beneficiará a toda La Laguna.

Cabe resaltar que para ejecutar estas obras, se tiene contemplada la creación del Instituto Interestatal de Planeación y Desarrollo, en donde además, se podrán revisar fondos regionales de inversión para productores y corredores de conectividad a las zonas comerciales del país.

Sumarse al trabajo que ya se realiza a nivel nacional por el Gobierno Federal, es necesario para que el viejo régimen, la corrupción y las prácticas no adecuadas, queden fuera del qué hacer político y esta nueva forma de gobernar, explicó. “Por eso vamos al proceso de la consulta el primero de agosto, contra los ex presidentes, porque es un ejercicio que pretende dejar un antecedente de que ya no habrá más impunidad en nuestro país”.

Con las leyes universales que los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), impulsan desde las distintas cámaras y continuarán en el próximo proyecto, se contempla a toda la ciudadanía, ya que con los programas sociales discrecionales que ejecutaban los anteriores partidos en el poder, sólo se beneficiaba a unos cuantos. En este sentido, afirmó que el empeño de su gestión se dirigirá a apoyar a cada sector de la población que así lo requiera.

De su próximo trabajo en la Cámara de Diputados Federal, Castañeda González explicó que busca participar en aquellas comisiones que representen el mayor beneficio para los ciudadanos del estado de Durango, ejemplo de ello, Presupuesto, Recursos Hidráulicos, Comunicación, Agricultura, entre otras.

La garantía, dijo, es abrir una agenda participativa, donde la población pueda aportar en cada proyecto y sean vigilantes de la aplicación de los recursos. “Vamos a seguir trabajando a ras de tierra, vamos a crear propuesta legislativa a partir de la base, del sentir de la ciudadanía”.

