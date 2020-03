Aplastamiento terminal: pasajeros aéreos atrapados en la prohibición de viajar de Trump

15 de Marzo de 2020.- Las líneas masivas se dispararon a través de varios aeropuertos de EE. UU. Este fin de semana cuando los viajeros europeos se lanzaron locamente a casa, una situación creada por una confluencia de pasos en falso y elecciones de políticas por parte de la administración Trump, incluida la escasez crónica de personal en el aeropuerto y la implementación defectuosa de la prohibición de viajes europeos del presidente .

Los funcionarios estadounidenses prometieron el domingo abordar la señal más visible del caos: las terminales repletas donde los estadounidenses que regresan a los Estados Unidos esperan horas para la detección de virus en varios aeropuertos importantes, incluidos Chicago O’Hare , Dallas-Fort Worth y Dulles International . Pero esas líneas son solo una en una serie de puntos de presión que han socavado los esfuerzos de la administración para evitar que el virus ingrese al país, y ahora amenazan con acelerar su propagación:

– La prohibición de viajar por la administración europea , que el presidente Donald Trump anunció el miércoles y entró en vigencia el viernes por la noche, envió a los estadounidenses al extranjero a buscar billetes de avión de regreso a casa. Los funcionarios estadounidenses finalmente aclararon que la prohibición no se aplicaba a los ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, pero para entonces, la compra de pánico probablemente infló la cantidad de personas que intentaban volver a ingresar de inmediato.

– La administración también redujo drásticamente el número de lugares donde los viajeros aéreos que regresan de Europa podrían ingresar a los EE . UU ., Actualmente solo 13 aeropuertos. Al mismo tiempo, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza y de salud comenzaron el viernes a realizar «controles mejorados» para esos pasajeros, que consisten en controles de temperatura y preguntas sobre el historial de viaje y los síntomas, sin tener suficiente personal disponible para procesarlos rápidamente.

– Los niveles de personal aduanero han sido inadecuados durante algún tiempo. El sindicato que representa a los inspectores de aduanas dijo en una audiencia en diciembre que la fuerza era de 2.700 oficiales, en parte como resultado de la decisión de la administración de reasignar temporalmente a las personas a la frontera entre Estados Unidos y México.

– En las primeras semanas del brote, la administración tardó en aumentar la detección en los aeropuertos internacionales, incluso para los viajeros que vuelven a ingresar a los Estados Unidos desde los puntos calientes conocidos de coronavirus. Investigadores de salud pública de Harvard advirtieron a principios de marzo que los procedimientos de detección establecidos en ese momento perderían hasta dos tercios de los pasajeros con destino a EE. UU.

Ahora, los funcionarios de salud pública están expresando preocupación porque los pasajeros que se apiñan hombro con hombro en las líneas de revisión del aeropuerto tienen un mayor riesgo de contraer y luego propagar el virus.

«No es buena política de salud pública tener multitudes de personas en espacios reducidos, especialmente personas que regresan de lugares donde sabemos que se está produciendo una transmisión generalizada», dijo John Auerbach, presidente y CEO de Trust for America’s Health. Agregó que debería considerarse seriamente las consecuencias no deseadas de las políticas que se están implementando.

Con O’Hare entre los más afectados, los líderes de Illinois culparon al gobierno de Trump por el último desastre, diciendo que aparentemente no estaba preparado para llevar a cabo sus propias órdenes.

«Parece que la fuente de retrasos de todos los federales y administradores no estaba preparado después de la prohibición presidencial de viajar desde Europa», tuiteó el senador demócrata de Illinois Dick Durbin. El gobernador del estado, JB Pritzker, escribió: “ El gobierno federal necesita unir su s @ # t. AHORA «.

Durbin y el senador Tammy Duckworth (D-Ill.) Más tarde el domingo pidieron conjuntamente a la administración que dirija recursos adicionales a los 13 aeropuertos donde los pasajeros internacionales de países afectados por el coronavirus están siendo desviados. Llamaron a la respuesta «inaceptable» y señalaron que el aeropuerto no ha tenido ningún contacto de los departamentos de Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos o de CBP «para discutir cómo acomodar estas nuevas restricciones de viaje, ahora en vigor para los viajeros procedentes de 26 países adicionales «.

La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, pidió a la administración Trump que envíe inmediatamente más personal a los aeropuertos, y calificó la situación como «exclusiva responsabilidad del gobierno federal por no escuchar».

“Cuando el gobierno federal no escucha y cuando no incluye las consideraciones de alcaldes y gobernadores y otros funcionarios locales en la ecuación, no solo está creando un desastre, no solo está creando una circunstancia peligrosa que amenaza al público , corre el riesgo de causar enfermedades graves y la muerte «, dijo en una conferencia de prensa el domingo.

El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, dijo el sábado que las evaluaciones adicionales solo están tomando alrededor de 60 segundos por pasajero . Pero eso no ayuda si no hay suficientes inspectores de guardia. Y algunos pasajeros se quejaron en las redes sociales de que esperaron hasta siete horas para ser examinados.

El comisionado interino de CBP, Mark Morgan, dijo en un comunicado el domingo que la agencia está «trabajando diligentemente para abordar los retrasos más largos de lo habitual» y que varios aeropuertos ya están mejorando. Un portavoz no pudo proporcionar detalles sobre los pasos específicos que la agencia había tomado para controlar las líneas.

«Apreciamos la paciencia del público viajero mientras lidiamos con esta situación sin precedentes», dijo Morgan. «Continuamos equilibrando nuestras eficiencias garantizando la salud y la seguridad de todos los ciudadanos estadounidenses a través de exámenes médicos mejorados».

Trump notó las largas colas en un tuit el domingo.

«Estamos haciendo exámenes médicos muy precisos en nuestros aeropuertos. Disculpe las interrupciones y demoras, nos estamos moviendo lo más rápido posible, pero es muy importante que estemos atentos y cuidadosos. Debemos hacerlo bien. ¡Primero la seguridad!» el escribio.

Lo opuesto al distanciamiento social

Las miles de personas que se han quedado atrapadas en lugares cerrados mientras esperan sus maletas y controles de aduanas podrían tener un mayor riesgo para la salud.

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo en «Fox News Sunday» que las multitudes están «contrarrestando» los esfuerzos de mitigación de la administración. Los funcionarios de salud pública han enfatizado con frecuencia la importancia del distanciamiento social para prevenir la propagación del virus.

«Lo que la gente necesita entender es que si eres ciudadano estadounidense, si eres un miembro de la familia, puedes volver», dijo Fauci. “No necesitas apresurarte a regresar; podrá regresar, pero es comprensible cómo, cuando las personas ven la prohibición de viajar, inmediatamente quieren acurrucarse y llegar a casa.

«Espero que no tengamos más de eso, pero creo que probablemente desafortunadamente veremos eso», dijo.

Mike Fraser, director ejecutivo de la Asociación de funcionarios de salud estatales y territoriales, dijo que las grandes multitudes en los puertos de entrada son preocupantes.

«Si bien el viaje a casa es esencial para estas personas, espero que las autoridades federales y aeroportuarias trabajen con las aerolíneas y las agencias de salud estatales y locales para practicar medidas apropiadas de control de infecciones en todas partes, pero especialmente en lugares donde se reúnen multitudes y recomiendan llegadas escalonadas para reducir la cantidad de personas que se congregan en un solo lugar «, dijo Fraser.

“En este momento, el objetivo es prevenir la transmisión de enfermedades. Cualquier espacio abarrotado (iglesias, supermercados, aeropuertos) aumenta la probabilidad de transmisión «, dijo Joyce Johnson, una oficial jubilada del Cuerpo de Comisionados del Servicio de Salud Pública de los EE. UU.

¿Demasiado poco y demasiado tarde?

Estas pruebas mejoradas también comienzan demasiado tarde, después de que el virus se haya propagado rápidamente por todo el mundo durante semanas. Los esfuerzos iniciales de detección de la administración se centraron en los viajeros de China, incluso después de que se hizo evidente que el virus se había extendido a otros países.

Marc Lipsitch, director del Centro de Dinámica de Enfermedades Transmisibles de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, dijo que la evaluación laxa de los viajeros infectados puede haber provocado el brote en el estado de Washington, el primer estado de EE. UU. Que el virus arrasó.

Antes de este fin de semana, los pasajeros alarmados habían informado en las redes sociales lo que consideraban una evaluación laxa cuando regresaron a los EE. UU.

Jenn Bartick, una abogada de California, le dijo a POLITICO que voló de Italia hace dos semanas y se sometió a «ninguna prueba de ningún tipo». Dijo que nadie le preguntó si había estado en las partes de Italia que fueron más afectadas por el virus, un brote que desde entonces llevó a las autoridades italianas a cerrar todo el país.

Ella dijo que cuando abordó el avión en Italia, “me preguntaron si había estado en China en los últimos 14 días. No más pruebas de detección «. No ha podido hacerse una prueba porque no tiene síntomas y está en cuarentena.

Un empresario estadounidense que voló recientemente desde Hong Kong dijo que la evaluación que le hicieron en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue «una broma».

«A diferencia de todas las llegadas y salidas en todos los aeropuertos asiáticos, no hubo toma de temperatura», dijo el empresario, que ha vivido en China y otros países asiáticos durante décadas y solicitó el anonimato porque no quiere «quedar en la lista negra en los vuelos». a los Estados Unidos. Agregó: “Sin preguntas, nada. No pude deshacerme de los pasajeros lo suficientemente rápido.

Los funcionarios de aduanas no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios sobre las cuentas de esos pasajeros.

El senador Rick Scott (R-Fla.) Ha pedido al gobierno federal que amplíe el control más allá de los viajes aéreos, al exigir controles de temperatura para todos los pasajeros que abordan no solo aviones, sino también transporte público.

Ken Cuccinelli, subsecretario interino de Seguridad Nacional, dijo a los legisladores la semana pasada que la inspección de pasajeros «nos compró tiempo», pero dijo que las restricciones de viaje y las evaluaciones nunca fueron «un proceso herméticamente cerrado».

Me gusta esto: Me gusta Cargando...