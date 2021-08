Anticuerpos de Sinovac se «desvanecen» en seis meses

(AGENCIAS) 24 de agosto de 2021.- Un estudio reveló que los anticuerpos generados por la vacuna anti-COVID-19 Sinovac (CoronaVac) “ caen por debajo del umbral esperado ” aproximadamente seis meses después de la aplicación de la segunda dosis. Para obtener estos resultados, un grupo de investigadores de la provincia de Jiangsu, China, analizó muestras de sangre de 50 adultos sanos de entre 18 y 59 años, sin embargo, dicho trabajo no ha sido verificado por expertos.

Tercera dosis podría ser la solución

De acuerdo con la investigación , de los participantes que recibieron dos dosis, con dos o cuatro semanas de diferencia, sólo el 16.9% y el 35.2% , respectivamente, seguían teniendo anticuerpos neutralizantes por encima del umbral, seis meses después de la segunda dosis. Una a alternativa para que los anticuerpos se mantengan elevados, es la administración de una tercera dosis. Según reportaron los investigadores chinos, cuando a los participantes de ciertos grupos se les administró una tercera inyección de la vacuna anti-COVID-19, aproximadamente seis meses después de la segunda, los niveles de anticuerpos neutralizantes aumentaron de 3 a 5 veces pasados 28 días. Sobre este orden de ideas, precisaron que se necesita más investigación para evaluar la duración de los anticuerpos después de una tercera dosis.

¿La disminución de anticuerpos hace menos segura a la vacuna?

Los investigadores apuntaron que no existe una respuesta concluyente ante el cuestionamiento de cómo afectaría la disminución de anticuerpos a la eficacia de la vacuna . En este sentido precisaron que aún no han averiguado con precisión el umbral de los niveles de anticuerpos para que una vacuna sea capaz, o no, de prevenir el COVID-19. También advirtieron que el estudio no probó el efecto de los anticuerpos contra variantes más contagiosas . Por el momento lo que sí se sabe es que un programa de vacunación de dos dosis genera una buena memoria inmunitaria. ‘A corto y medio plazo, la prioridad debe ser garantizar que más personas completen el actual esquema de dos dosis de CoronaVac’, expone el documento.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet